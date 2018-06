Cupa Mondiala 2018: Prezentarea echipelor din Grupa F - Germania, Mexic, Suedia, Coreea de Sud

Prezentarea echipelor din Grupa F a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia (14 iunie - 15 iulie): Germania, Mexic, Suedia, Coreea de Sud.

GERMANIA

Palmares:

Cupa Mondiala: campioana in 1954, 1974, 1990 si 2014, finalista in 1966, 1982, 1986, 2002; a 19-a participare

EURO: campioana in 1972, 1980 si 1996, finalista in 1976, 1992, 2008

Cupa Confederatiilor: campioana in 2017, locul 3 in 2005

Jocurile Olimpice: finalista in 2016

Clasamentul FIFA: locul 1

Supranume: Die Mannschaft

Selectioner: Joachim Loew (din august 2006)

Presedintele federatiei: Reinhard Grindel

Numar de jucatori legitimati: circa 7 milioane

Principalele cluburi: Bayern Munchen, Borussia Dortmund, Schalke 04, RB Leipzig

Vedete: Thomas Muller, Toni Kroos, Marco Reus

Calificare: a castigat Grupa C a preliminariilor europene, cu maximum de puncte

Echipa-tip: Neuer - Kimmich, Hummels, J. Boateng, Hector - Kroos, Khedira, Gundogan, Ozil - Muller Draxler



Lotul de jucatori:





MEXIC

Palmares

Cupa Mondiala: sferturi de finala in 1970, 1986, a 16-a participare

CONCACAF: campioana in 1965, 1971, 1977, 1993, 1996, 1998, 2003, 2009, 2011 si 2015

Copa America: finalista in 1993 si 2001

Cupa Confederatiilor: campioana in 1999

Jocurile Olimpice: campioana in 2012

Clasamentul FIFA: locul 15

Supraume: El Tri

Selectioner: Juan Carlos Osorio (Columbia, din octombrie 2015)

Presedintele federatiei: Decio de Maria

Principalele cluburi: America, Guadalajara, Cruz Azul, UNAM Pumas

Vedete: Javier ''Chicharito'' Hernandez, Guillermo Ochoa, Hirving Lozano

Calificare: primul loc in etapa finala a preliminariilor CONCACAF

Echipa-tip: Ochoa - Salcedo, Reyes, Moreno, Layun - Molina, Herrera, Guardado - Vela, Hernandez, Lozano.



Lotul de jucatori:





COREEA DE SUD

Palmares

Cupa Mondiala: locul 4 in 2002, a 10-a participare

Cupa Asiei pe Natiuni: campioana in 1956 si 1960

Clasamentul FIFA: locul 57

Supranume: Taegeuk Jeonsa (Razboinicii Taegeuk)

Selectioner: Shin Tae-yong (din iulie 2017)

Presedintele federatiei: Chung Mong-Gyu

Numar de jucatori legitimati: 118.565 in 2017

Principalele cluburi: FC Seul, Jeonbuk Motors, Suwon Bluewings

Vedete: Son Heung-min, Ki Sung-yueng, Kim Seung-gyu

Calificare: locul al doilea in grupa finala a preliminariilor, dupa Iran

Echipa-tip: Kim Seunggyu - Jung Seunghyun, Kim Younggwon, Jang Hyunsoo, Lee Yong - Ki Sungyueng, Jung Wooyoung - Son Heungmin, Koo Jacheol, Lee Jaesung - Hwang Heechan.



Lotul de jucatori:



SUEDIA

Palmares

Cupa Mondiala: finalista in 1958, locul al treilea in 1950 si 1994, locul 4 in 1938; a 12-a participare

EURO: semifinalista in 1992

Jocurile Olimpice: campioana in 1948 la Londra, medalii de bronz in 1924 Paris si 1952 la Helsinki

Clasament FIFA: locul 24

Supranume: Blaagult

Selectioner: Janne Andersson (din iunie 2016)

Presedintele federatiei: Karl-Erik Nilsson (din martie 2012)

Numar de jucatori legitimati: peste un milion

Principalele cluburi: Malmo FF, IFK Goteborg, IFK Norrkoping, AIK Solna

Vedete: Emil Forsberg, Andreas Granqvist, Marcus Berg

Calificare: locul al doilea in Grupa A a preliminariilor, dupa Franta, dar inaintea Olandei; victorie la baraj in fata Italiei (1-0, 0-0)

Echipa-tip: R. Olsen - Lustig, Nilsson-Lindelof, Granqvist, Augustinsson - Claesson, Ekdal, S. Larsson, Forsberg - M. Berg, Toivonen



Lotul de jucatori: