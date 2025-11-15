Bosnia ne-a învins cu 3-1 în penultima rundă din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. În tur, bosniacii s-au impus și la București cu 1-0 pe Arena Națională.



Astfel, România și-a spulberat toate șansele să termine pe locul doi în Grupa H din campania de calificare la turneul final organizat în Statele Unite, Mexic și Canada vara viitoare.



Tricolorii s-au prăbușit în repriza secundă după ce Denis Drăguș și-a făcut KO adversarul la mijlocul terenului și a fost eliminat de ”centralul” Michael Oliver.



America, pe hold. Cum arată grupa României după 1-3 cu Bosnia



România rămâne pe locul trei Grupa H cu 10 puncte. Bosnia e pe doi cu 16 puncte, iar Austria e prima clasată cu 18 puncte. Cipru e pe patru cu opt puncte și San Marino e ultima cu niciun punct.



1. Austria - 18 puncte, 7 meciuri

2. Bosnia - 16 puncte, 7 meciuri

3. România - 10 puncte, 7 meciuri

4. Cipru - 8 puncte, 8 meciuri

5. San Marino - 0 puncte, 7 meciuri

Visul american nu se termină însă aici. El rămâne pe hold. România are șansa barajului pus la dispoziție după ce a câștigat grupa din Nations League C.

Dar adversarii sunt mult mai bine cotați față de cei pe care i-am fi putut întâlnit prin încheierea grupei din preliminariile CM 2026 pe locul doi.

Echipele de start în Bosnia - România



Bosnia (4-3-3): Vasilj - Malic, Katic, Burnic, Muharemovic - Bazdar, Tahirovic, Bajraktarevic - Dedic, Dzeko, Memic

Rezerve: Hadzikic, Alomislic, Hadzikadunic, Kolasinac, Gigovic, Tabakovic, Basic, Hadziahmetovic, Saric, Alajbegovic

Selecționer: Sergej Barbarez



România (4-3-3): I. Radu – Rațiu, Ghiță, Racovițan, Chipciu – I. Hagi, M. Marin, V. Dragomir – Man, Bîrligea, Mihăilă

Rezerve: Târnovanu, Aioani, Sorescu, Rus, Eissat, Bancu, Screciu, R. Marin, Fl. Tănase, Miculescu, Petrila, Drăguș

Selecționer: Mircea Lucescu

