Cupa Mondiala 2018: Prezentarea echipelor din Grupa E - Brazilia, Elvetia, Costa Rica, Serbia

Prezentarea echipelor din Grupa E a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia (14 iunie - 15 iulie): Brazilia, Elvetia, Costa Rica, Serbia.

BRAZILIA

Palmares:

Cupa Mondiala: campioana in 1958, 1962, 1970, 1994, 2002, finalista in 1950 si 1998; a 21-a participare

Copa America: campioana in 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004 si 2007

Cupa Confederatiilor: campioana in 1997, 2005, 2009 si 2013

Jocurile Olimpice: campioana in 2016, vicecampioana in 1984, 1988 si 2012, medaliata cu bronz in 1996 si 2008.

Supranume: Selecao

Clasamentul FIFA: locul 2

Selectioner: Tite (din iunie 2016)

Presedintele federatiei: Antonio Carlos Nunes de Lima

Principalele cluburi: Flamengo, Corinthians, Santos, Sao Paulo, Gremio, Internacional, Palmeiras, Vasco, Fluminense, Atletico Mineiro, Cruzeiro.

Vedete: Neymar, Philippe Coutinho, Paulinho

Calificare: primul loc in preliminariile sud-americane.

Echipa-tip: Alisson - Danilo, Marquinhos, Miranda, Marcelo - Casemiro, Paulinho, Willian - Philippe Coutinho, Gabriel Jesus, Neymar.



Lotul de jucatori:



ELVETIA

Palmares:

Cupa Mondiala: sfertfinalista in 1934, 1938 si 1954; a 11-a participare

EURO: optimi 2016

Jocurile Olimpice: vicecampioana in 1924

Clasamentul FIFA: locul 6

Supranume: Nati

Selectioner: Vladimir Petkovic (din iulie 2014)

Presedintele federatiei: Peter Gillieron

Numar de jucatori legitimati: 250.000

Principalele cluburi: FC Basel, Young Boys Berna, Grasshopper Zurich

Vedete: Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri, Stephan Lichtsteiner

Calificare: locul al doilea in Grupa B, dupa Portugalia; invingatoare in barajul cu Irlanda de Nord (1-0, 0-0)

Echipa-tip: Sommer - Lichtsteiner, Schaer, Djourou, Rodriguez - Gelson Fernandes, G. Xhaka - Shaqiri, Dzemaili, Behrami - Seferovic



Lotul de jucatori:



COSTA RICA

Palmares

Cupa Mondiala: sferturi de finala in 2014; a 5-a participare

CONCACAF: campioana 1963, 1969 si 1989

Copa America: sferturi de finala 2001, 2004

Copa Centroamericana: campioana in 1991, 1997, 1999, 2003, 2005, 2007, 2013 2014

Clasamentul FIFA: locul 23

Supranume: Los Ticos

Selectioner: Oscar Ramirez (din august 2015)

Presedintele federatiei: Rodolfo Villalobos

Principalele cluburi: Liga Deportiva Alajuelense, Deportivo Saprissa, Club Sport Herediano.

Vedete: Keylor Navas, Bryan Ruiz, Joel Campbell

Calificare: locul al doilea in ultimul tur al preliminariilor CONCACAF, dupa Mexic

Echipa-tip: Navas - Acosta, Gonzalez, Duarte - Gamboa, Guzman, Borges, Oviedo - Venegas, Campbell, Urena



Lotul de jucatori:





SERBIA

Palmares

Cupa Mondiala: a 12-a participare - 9 ca Iugoslavia, una ca Serbia si Muntenegru (2006), doua ca Serbia (2010, 2018); locul 4 in 1930 si 1962.

EURO: vicecampioana in 1960 si 1968

Jocurile Olimpice: campioana in 1960

Clasament FIFA: locul 34

Supranume: Orlovi (Vulturii)

Selectioner: Mladen Krstajic (din octombrie 2017)

Presedintele federatiei: Slavisa Kokeza

Numar de jucatori legitimati: 120.194

Principalele cluburi: Steaua Rosie Belgrad, Partizan Belgrad

Vedete: Nemanja Matic, Dusan Tadic, Aleksandar Mitrovic

Calificare: a castigat o grupa preliminara cu Irlanda si Tara Galilor

Echipa-tip: Stojkovic - Rukavina, Ivanovic, Maksimovic, Nastasic, Kolarov - Milivojevic, Matic, Tadic, Kostic - Mitrovic

Lotul de jucatori: