În urma acestui succes, liderul grupei a urcat la 18 puncte și a scos-o matematic pe România din lupta pentru primul loc, indiferent de rezultatele din ultimele două etape.



Tricolorii mai pot spera doar la poziția secundă, cea care asigură un baraj în condiții mai bune pentru Mondialul din 2026, după cum Sport.ro a explicat aici.



Cum arată grupa României după Cipru - Austria 0-2



În minutul 17, Anderson Correia l-a faultat pe Christoph Baumgartner în careu, iar Marko Arnautovic a transformat penalty-ul fără emoții. Tot el a reușit „dubla” după pauză (56').



Clasamentul Grupei H după Cipru – Austria 0-2 arată astfel:



Austria, 18 puncte (21-3 golaveraj)



Bosnia, 13 puncte (13-5)



România, 10 puncte (11-6)



Cipru, 8 puncte



San Marino, 0 puncte

România are barajul asigurat datorită Ligii Națiunilor



România are barajul asigurat datorită rezultatelor din Liga Națiunilor, însă locul final în grupă contează enorm. Dacă tricolorii termină pe locul 3, pot întâlni la baraj adversari de top, precum Italia, Turcia, Ucraina sau Țara Galilor. Dacă termină pe 2, lista devine mult mai accesibilă, cu adversari precum Polonia, Cehia, Ungaria sau Scoția.



Indiferent de poziția finală, semifinala și eventual finala barajului se vor juca în deplasare, cu excepția unei variante foarte puțin probabile, în care România ar putea găzdui meciul datorită criteriilor UEFA legate de Nations League, după cum a explicat în amănunt Sport.ro aici.



