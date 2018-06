Cupa Mondiala 2018. Mourinho si-a ales FAVORITA: "Ei o sa produca surpriza!" Pe cine mizeaza in Rusia

BATAIE CAPITALA: MOROSANU VS. KEMAYO & REVENIREA LUI BENNY ADEGBUYI, PRO TV, JOI, 5 IULIE, ORA 23:30

Antrenorul portughez Jose Mourinho, care pregateste echipa engleza Manchester United, s-a declarat convins ca Anglia va face o figura frumoasa la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia (14 iunie-15 iulie), datorita jucatorilor cu mare experienta din lot, relateaza Reuters.

''Ei au un grup de jucatori tineri dar si experimentati, a declarat Mourinho in presa britanica. Toti joaca in campionatul cel mai competitiv din lume, Premier League, toti joaca pentru cele mai bune echipe, cu experienta in Liga Campionilor, ceea ce evident este cel mai ridicat nivel al fotbalului''.

Mourinho a apreciat ca alte doua favorite, Brazilia si Germania, au cele mai echilibrate loturi, si nu crede ca titlul va fi cucerit de un outsider: ''Favoritele au loturi bune, dar loturile bune nu fac mereu si echipe bune. Totusi nu cred ca outsiderii vor provoca o mare surpriza. In final, echipele de top din America de Sud si Europa vor fi cele care se vor bate pentru titlu''.

Anglia face parte din Grupa G si va debuta impotriva Tunisiei pe 18 iunie, inainte de a infrunt apoi Panama si Belgia. Vezi aici programul complet.