Hierro, debut de FOC cu Portugalia la Cupa Mondiala 2018: "Nu m-as fi iertat niciodata daca refuzam!"

Hierro debuteaza pe banca Spaniei vineri, contra Portugaliei. Vezi aici programul complet Cupa Mondiala 2018

Fernando Hierro, directorul sportiv al echipei Spaniei devenit miercuri selectioner, a declarat ca nu putea spune nu ofertei si a precizat ca nu a ezitat sa "accepte frumoasa provocare" de a conduce ''La Roja" la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia dupa demiterea lui Julen Lopetegui.



"Este o frumoasa provocare, pasionanta. Circumstantele sunt cele care sunt, iar eu accept aceasta responsabilitate cu curaj, considerand ca avem un grup de jucatori care au muncit doi ani pentru acest Mondial. Am fost director sportiv mai multe luni si inteleg bine ca toti jucatorii viseaza la asta, deci nu puteam sa-i dezamagesc. Aveam trei optiuni: sa spun nu, sa plec si am ales-o pe a treia, sa fiu prezent. Nu as fi putut spune nu, pentru ca nu mi-as fi iertat asta niciodata", a afirmat Hierro.

"Eu cred ca ne inselam daca vom continua sa ne gandim la trecut si nu la viitor. Cunoastem circumstantele, dar trecutul este trecut. Putem sa vorbim zile despre aceasta chestiune, dar acum trebuie sa fim curajosi, sa mergem inainte. Avem un grup fantastic, un staff fantastic si am venit aici pentru a rivaliza. Suntem aici pentru a disputa Cupa Mondiala, este o oportunitate pe care nu o ai decat la patru ani. Iata prioritatea noastra, sa concentram pe aspectul sportiv. Trebuie sa fim focalizati asupra Portugaliei", a adaugat el.

Fernando Hierro, fostul fundas si capitan al clubului Real Madrid, a fost numit in functia de selectioner al Spaniei, conform deciziei luate miercuri de Federatia spaniola de fotbal la cateva ore dupa demiterea, la Krasnodar, a lui Julen Lopetegui, care marti a semnat pentru Real Madrid.

Hierro, 50 de ani, care din noiembrie 2017 ocupa postul de director sportiv al nationalei Spaniei, va conduce campioana mondiala din 2010 la turneul final al Cupei Mondiale 2018 din Rusia.

Ca jucator, Hierro a evoluat 14 sezoane la Real Madrid cu care a castigat 5 titluri, 3 trofee de Liga Campionilor si 2 in Cupa Intercontinentala.

Spania face parte din Grupa B la CM 2018 si va intalni Portugalia vineri, la Soci, dupa care va juca impotriva Iranului (20 iunie, Kazan) si a Marocului (25 iunie, Kaliningrad).