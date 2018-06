Real Madrid, PUSA LA ZID dupa ce i-a 'furat' antrenorul nationalei Spaniei! Xavi pariaza in continuare pe castigarea Mondialului: "Acest moment va uni echipa!"

Cei de la Real Madrid sunt criticati dupa ce au ales sa anunte ca Julen Lopetegui va fi noul antrenor al echipei si la o zi distanta, selectionerul Spaniei a fost demis din functie!

Considerat unul dintre cei mai mari mijlocasi ai Spaniei din toate timpurile, Xavi Hernandez a criticat decizia celor de la Real Madrid de a anunta cu 3 zile inainte de startul Campionatului Mondial ca Julen Lopetegui va prelua echipa din sezonul viitor. Selectioner al Spaniei la acel moment, Lopetegui a fost dat afara de Federatie, aceasta reprosand ca a fost anuntata cu 5 minute inainte ca anuntul sa fie facut oficial!

Xavi, cel care are 133 de selectii in nationala Spaniei, a fost intrebat de situatie: "Nu sunt eu cel in masura sa vorbesc. Cu siguranta nu a fost momentul ideal sau oportun. Nu se stie insa ce se va intampla, jucatorii le-au vazut pe toate si cu siguranta pot avea un rol important la Campionatul Mondial.



Echipa are lideri, sunt acolo Sergio Ramos, Gerard Pique, Andres Iniesta. Sunt foarte pregatiti si au o atmosfera foarte buna. Nu este cea mai buna situatie dar, in acelasi timp, va uni echipa si mai mult si vor da si mai mult, nu stii niciodata" a spus Xavi, citat de FourFourTwo.

Spania se afla in grupa B la Mondial, urmand sa joace vineri seara in fata Portugaliei.