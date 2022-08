Se aștepta Bogdan Rusu să fie titular? Răspunsul oferit de fotbalistul FCSB-ului

Gigi Becali a spus la conferința de presă de prezentare a noilor transferati, Bogdan Rusu și David Miculescu, faptul că Nicolae Dică îi va folosi în teren încă din startul meciului.

Zis și făcut, cei doi au fost titulari în Dunajska Streda - FCSB, iar Rusu a reușit o prestie foarte bună având în vedere că a îmbrăcat prima dată culorile roș-albastre.

Rusu: „Nu știu dacă mă așteptam la vârsta aceasta la transfer”

„Un meci greuț, ne bucurăm că am făcut un meci bun și am câștigat. Asta nu trebuie să ne relaxeze. A fost greu, am avut doar două zile de antrenament și am jucat titular. Sper că mă voi integra cât mai repede. Nu am emoții. Se poate spune că suntem favoriți, nu trebuie să plecăm cu gândul acesta. ‘

Trebuie să jucăm cu aceeași dăruire. Nu știu dacă mă așteptam la vârsta aceasta la transfer, eu zic că e de bun augur și sper să dau totul pentru această echipă. Ce poți să găsești la FCSB? Toate condițiile din țară, pe care nu le are nimeni. Sunt mulți jucători de calitate, sper să jucăm la fel de bine prin tinerețea lor și să fim o echipă muncitoare. Nu aștept neapărat primul gol, contează să câștige echipa.”, au fost cuvintele lui Bogdan Rusu, conform AS.ro.

Dunajska Streda - FCSB 0-1

Nicolae Dică a schimbat tot atacul treptat, în meci. Surpriza, cel mai probabil, a fost scoaterea de pe teren a lui Florinel Coman la pauză. Căpitanul "roș-albaștrilor" a fost înlocuit de Răzvan Oaidă. Ianis Stoica a intrat și el în minutul 64, în locul lui Bogdan Rusu, care a arătat excelent, cel puțin în prima parte, iar Lixandru a pășit pe suprafața de teren în minutul 78, în locul lui David Miculescu.

Joonas Tamm a deblocat tabela în minutul 69, din pasa lui Risto Radunovic și a făcut în așa fel încât FCSB va pleca cu prima șansă în meciul retur de la București, din 11 august.