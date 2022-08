Gigi Becali a dezvăluit că a decis să îl transfere pe Rusu după ce l-a văzut în meciul CFR Cluj - CS Mioveni 4-2, în care atacantul de 32 de ani a marcat două goluri.

Bogdan Rusu a refuzat CFR Cluj și Universitatea Craiova înainte să semneze cu FCSB

Patronul de la FCSB a luat legătura cu Rusu în pauza meciului cu FC U Craiova, de duminică seară, scor 1-1, iar ulterior a plătit 100.000 de euro celor de la CS Mioveni pentru transfer. Suma totală a mutării poate ajunge la 250.000 de euro, în funcție de parcursul vicecampioanei României în Conference League.

La conferința de presă, Gigi Becali a dezvăluit că Rusu a avut oferte și de la alte două cluburi de top din Liga 1, CFR Cluj, care i-ar fi propus un salariu de 25.000 de euro, și Universitatea Craiova, însă atacantul a refuzat, având în vedere că își dăduse deja acordul de a semna cu FCSB.

"O să vedeți cine va fi vedeta anului, uitați-vă! Da, Craiova a vrut să-l ia. CFR l-a sunat acum. Au zis: 'Vino, mă, că îți dăm 25.000 de euro pe lună. Le-a spus: 'Du-te, mă, de aici, lasă-mă în pace'", a spus Gigi Becali, la conferința de presă.

Rusu a completat: "Sunt bucuros că am ajuns la vârsta de 32 de ani să joc la Mioveni și să fie interesate toate cele trei echipe care se bat an de an la titlu. Vorbisem cu Gigi Becali și deja îi promisesem că vin aici. Vorba e vorbă pentru mine și așa va fi mereu".

Ce a mai spus Gigi Becali despre Bogdan Rusu

La conferința de presă de astăzi, Gigi Becali a explicat cum a decis să-l transfere pe Bogdan Rusu, a povestit discuția cu primarul din Mioveni, dar și faptul că a avut concurență serioasă la acest transfer.

"Eu habar n-aveam, nu mă uit la meciuri. Am zis să mă uit și eu puțin la CFR. Când am văzut, pac, gol cu șpițul! Bă, ce gol a dat ăsta, mă? Gol de fotbalist! Gol frumos, nu oricine dă gol de acolo ca el. Mai trece ceva, pac, cu capul, nu cum dau unii, cu ceafa, cu umărul. Nu, cu capul, gol de atacant! I-am dat telefon lui MM: 'Bă MM, tu știi de unul Bogdan Rusu?' / 'Cum să nu-l știu?' / 'Mâine vreau să-l iei' / 'Nu, că stai să vezi, că e, că nu e, eu am zis mereu la emisiuni' / ''Mă, spune-mi mie când vezi un jucător, nu la emisiune'. El a zis că l-a tot lăudat la emisiune.

Le-am zis: dați-mi mie numărul primarului. Hai, mă, să vorbească Gigi Becali cu primarul, să vedem dacă îl dă sau nu. El (n.r - pe Bogdan Rusu) l-am sunat aseară, la pauza meciului. Nu credea nici el. L-am sunat pentru că n-aveam atacant. Am zis: 'Bă Mihaie, hai să luăm un atacant, noi nu putem să câștigăm meciuri fără atacant'. Am vorbit eu cu primarul. Le-am zis că le dau 100.000, încă 100.000 dacă ne calificăm mai departe și încă 50.000 dacă intrăm în grupe.

Am terminat cu el, a venit băiatul, după care l-au sunat unii de la alte echipe, că îi dau 25.000 de euro pe lună. El a zis că e om de onoare și că dacă i-a promis lui nea Gigi, la el merge! Nu de la Craiova, de prin Ardeal", a spus Gigi Becali.