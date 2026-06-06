După ce a cucerit eventul în primul său sezon pe banca lui Inter Milano, Cristi Chivu pornește noua stagiune cu obiective și mai ambițioase.

Când va avea Cristi Chivu parte de primul derby cu Inter în noul sezon

Inter va începe sezonul pe teren propriu, împotriva nou-promovatei AC Monza. În etapa a doua, formația lui Chivu se va deplasa pe terenul lui Cagliari Calcio.

Primul test important vine rapid, în runda a treia, când pe San Siro va ajunge SSC Napoli, una dintre principalele candidate la lupta pentru titlu.

Primul mare derby al sezonului pentru Cristi Chivu va avea loc în etapa a 10-a. Atunci se va disputa celebrul „Derby della Madonnina”, împotriva rivalei AC Milan.

Partida va avea loc pe San Siro, cu Milan în postura de gazdă.

„Derby d'Italia” încheie turul

Un alt duel de foc este programat la finalul turului. În etapa a 19-a, Inter va primi vizita lui Juventus în tradiționalul „Derby d'Italia”. Meciul contra torinezilor va fi ultimul al turului de campionat.

Programul lui Inter în primele 19 etape: