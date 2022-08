Joyskim Dawa îi dă emoții lui Nicolae Dică. „Trebuie să lucrăm la acest capitol”

Trupa lui Nicolae Dică a făcut o prestație bună pe stadionul MOL Arena din Slovacia. Joonas Tamm a reușit să marcheze și să securizeze o victorie importantă pentru FCSB.

Partenerul estonianului din defensivă, Joyskim Dawa, a primit cartonașul galben în startul meciului, în minutul 3. Antrenorul "roș-albaștrilor" s-a gândit să-l înlocuiască de frica să nu vadă avertismentul cu roșu, dar a găsit metoda prin care l-a calmat.

Dică: „Am avut emoții. Le-am zis jucătorilor”

„El este un jucător agresiv în general, cu talie, care are forță și are momente de joc când atacă decisiv. Trebuie să lucrăm la acest capitol. Am avut emoții că va primi al doilea cartonaș galben. Am vrut să-l schimb, dar le-am zis jucătorilor să-i spună să nu mai facă faulturi și nu l-am mai schimbat.”, a declarat Nicolae Dică la conferința de presă de după meci.

Dunajska Streda - FCSB 0-1

Nicolae Dică a schimbat tot atacul treptat, în meci. Surpriza, cel mai probabil, a fost scoaterea de pe teren a lui Florinel Coman la pauză. Căpitanul "roș-albaștrilor" a fost înlocuit de Răzvan Oaidă. Ianis Stoica a intrat și el în minutul 64, în locul lui Bogdan Rusu, care a arătat excelent, cel puțin în prima parte, iar Lixandru a pășit pe suprafața de teren în minutul 78, în locul lui David Miculescu.

Joonas Tamm a deblocat tabela în minutul 69, din pasa lui Risto Radunovic și a făcut în așa fel încât FCSB va pleca cu prima șansă în meciul retur de la București, din 11 august.