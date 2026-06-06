Vize acordate peste noapte pentru o națională de la CM 2026

Jucătorii lotului Iranului pentru Cupa Mondială au primit vize de intrare în Statele Unite, a declarat vineri pentru Reuters un oficial de la Casa Albă, cu doar 10 zile înainte de primul meci al iranienilor, de la Los Angeles.

Ambasadorul Iranului în Mexic, Abolfazl Pasandideh, a declarat joi seara că echipa nu primise încă vizele pentru SUA, dar acestea au fost acordate peste noapte, a precizat un reprezentant al Casei Albe.

Statele Unite nu au eliberat încă vize pentru unii membri ai staffului tehnic şi administrativ al echipei Iranului, a relatat vineri agenţia de ştiri semioficială Fars.

„Vizele pentru unii membri ai staffului tehnic şi administrativ al echipei naţionale nu au fost încă eliberate, iar Ambasada SUA a refuzat până în prezent să le elibereze”, se arată în comunicat, fără a se menţiona sursa.

Războiul cu Iranul a transformat Cupa Mondială – cel mai mare eveniment sportiv mondial – într-o competiţie geopolitică, ambele părţi părând să folosească turneul pentru a-şi afişa poziţia politică.

Este prima Cupă Mondială, de la înfiinţarea sa în 1930, în care o ţară gazdă urmează să primească o ţară cu care se află în război.

Teheranul a negociat mutarea în ultimul moment a bazei echipei din Arizona la Tijuana, în Mexic, din cauza problemelor legate de vize şi a sentimentului tot mai puternic din Iran că prezenţa echipei în Statele Unite ar trebui redusă la minimum.

Echipa urmează să ajungă la Tijuana duminică dimineaţa.

Iranul va disputa primul său meci din Grupa G în data de 15 iunie împotriva Noii Zeelande la Los Angeles, unde va întâlni şi Belgia, înainte de a juca împotriva Egiptului la Seattle.

news.ro