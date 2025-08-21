FOTO „Reacția” CFR-ului după umilința 2-7 cu Hacken

&bdquo;Reacția&rdquo; CFR-ului după umilința 2-7 cu Hacken Conference League
CFR Cluj a fost zdrobită de Hacken, scor 2-7, în turul play-off-ului Conference League.

CFR Cluj a pierdut rușinos în manșa tur a duelului cu suedezii de la Hacken cu scorul de 2-7, după ce clujenii au fost conduși la pauză cu 1-4. 

Gustafson (dublă), Andersen, Svanback, Brusberg și Dembe (dublă) au fost cei care au marcat pentru Hacken. Korenica și Cordea au înscris pentru CFR Cluj.

„Reacția” CFR-ului după umilința 2-7 cu Hacken

Pe pagina oficială de Facebook a „feroviarilor” a fost postată o poză cu scorul meciului și marcatorii, dar ardelenii nu au scris nimic în descrierea postării.

Returul CFR Cluj - Hacken se joacă joi, 28 august, de la ora 20:30. Câștigătoarea se califică în faza principală din Conference League iar pierzătoare va fi eliminată din competițiile europene.

Echipele de start:

  • Hacken: Berisha- Lindberg, Lode, Samuelsson, Lundqvist- Rygaard, Gustafson, Andersen- Svanback, Brusberg, Layouni
  • Rezerve: Linde, Ngabo, Hrstic, Jansson, Holm, Dahbo, Al-Saed, Dembe, Ohman, Nioule, Madsen, Hilvenius

  • CFR Cluj: Hindrich- Bosec, Sinyian, Ilie, Camora- Emerllahu, Keita, Korenica- Cordea, Munteanu, Nkololo
  • Rezerve: Gal, Abeid, Bolgado, Fică, Deac, Păun, Badamosi, Gjorgjievski, Kresic, Biliboc, Djokovic, Postolachi
