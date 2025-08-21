CFR Cluj a pierdut rușinos în manșa tur a duelului cu suedezii de la Hacken cu scorul de 2-7, după ce clujenii au fost conduși la pauză cu 1-4.

Gustafson (dublă), Andersen, Svanback, Brusberg și Dembe (dublă) au fost cei care au marcat pentru Hacken. Korenica și Cordea au înscris pentru CFR Cluj.

„Reacția” CFR-ului după umilința 2-7 cu Hacken

Pe pagina oficială de Facebook a „feroviarilor” a fost postată o poză cu scorul meciului și marcatorii, dar ardelenii nu au scris nimic în descrierea postării.

Returul CFR Cluj - Hacken se joacă joi, 28 august, de la ora 20:30. Câștigătoarea se califică în faza principală din Conference League iar pierzătoare va fi eliminată din competițiile europene.

