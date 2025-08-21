Suedezii de la AftonBladet au reacționat după umilința suferită de CFR Cluj.

Reacția suedezilor după Hacken - CFR Cluj 7-2

Publicația din Suedia a titrat: ”Hacken a zdrobit-o pe CFR în Conference League”.

Victoria obținută este una istorică, susțin jurnaliștii suedezi, având în vedere că echipa nu a mai câștigat niciodată cu un asemenea scor într-un meci european. Și pentru suedezi a fost greu de crezut că fosta campioană a României a avut o prestație atât de slabă.

”BK Hacken defilează spre faza grupelor Conference League! Acasă, împotriva giganților români de la CFR Cluj, a fost dezastru total. Hacken a oferit o prestație rar întâlnită și a câștigat cu un incredibil 7–2.

După cele 90 de minute de pe Bravida Arena, e clar: BK Hacken are deja un picior în grupele Conference League. Pentru că la Hisingen a fost o adevărată sărbătoare a golurilor, un ’duga’ cum spun suedezii. După doar două minute, Simon Gustafson a deschis scorul (1–0), iar la pauză scorul era deja 4–1 pentru gazde.

Chiar și așa, Amor Layouni, omul cu toate assisturile, era ‘al naibii de nervos’ că Hacken a primit totuși un gol. Însă nervii i-au trecut rapid la final.

Hacken a continuat să demoleze CFR-ul și în repriza a doua. Românii nu au avut nicio șansă în fața ofensivei suedeze, iar Isak Brusberg, în vârstă de doar 18 ani, a mai punctat o dată în minutul 49. Apoi, Dembe, intrat de doar trei minute, a marcat primul său gol și a închis meciul cu reușita de 7–2.

O victorie istorică pentru Hacken, care nu mai înscrisese niciodată atât de multe goluri într-un meci european”, au scris suedezii de la AftonBladet.

