Reacția lui Ioan Varga după Hacken - CFR Cluj 7-2

Gustafson (dublă), Andersen , Svanback , Brusberg și Dembe (dublă) au fost cei care au marcat pentru Hacken. Korenica și Cordea au înscris pentru CFR Cluj.



Ioan Varga, principalul finanțator de la CFR Cluj, a oferit o scurtă reacție imediat după rușinea suferită de ardeleni în Suedia. Omul de afaceri spune că nu înțelege rezultatul și că va face o analiză vineri, după ce va urmări partida.

"Nu am avut cum să văd meciul. Am urmărit pe Flashscore și sunt foarte supărat. Și foarte dezamăgit! Vreau să reflectez bine și să nu fac analize la cald.

O să văd mâine pe video ce s-a întâmplat. Nu pot să înțeleg! Nu este o scuză că au jucat pe sintetic și au luat șapte goluri. Chiar nu înțeleg ce s-a întâmplat cu jucătorii și cu antrenorul", a spus Varga, pentru Prosport.

Returul CFR Cluj - Hacken se joacă joi, 28 august, de la ora 20:30. Câștigătoarea se califică în faza principală din Conference League iar pierzătoare va fi eliminată din competițiile europene.

