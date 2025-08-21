GALERIE FOTO Situație ciudată în Suedia! Ce s-a întâmplat în repriza secundă din Hacken - CFR Cluj

Situație ciudată &icirc;n Suedia! Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;n repriza secundă din Hacken - CFR Cluj Conference League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meciul dintre Hacken și CFR Cluj poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

TAGS:
hacken - cfr clujhackenCFR Cluj
Din articol

CFR Cluj a avut parte de o primă repriză de coșmar în Suedia. Hacken a început ”ca din tun” și a marcat de patru ori, după care Korenica a redus din diferență.

În debutul reprizei secunde, apusul de soare a dat mari bătăi de cap televiziunii suedeze care a transmis partida. Fazele de la poarta apărată de Otto Hindrich au fost greu de urmărit, cel puțin preț de câteva minute.

După 4-1 în prima parte a jocului, Hacken nu s-a oprit nici în partea secundă. Brusberg a punctat pentru 5-1 în minutul 49, din pasa lui Layouni. La faza imediat următoare, CFR Cluj a redus din diferență prin Andrei Cordea.

  • Soare hacken cfr 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Hacken și CFR Cluj, eliminate din Europa League

Echipa pregătită de Dan Petrescu a coborât în play-off-ul UEFA Conference League după ce a fost eliminată din al treilea tur preliminar UEFA Europa League de Braga, scor 1-4 la general.

În aceeași situație se află și Hacken, care a pierdut cu 1-2 în al treilea tur din Europa League cu norvegienii de la Brann.

Returul dintre Hacken și CFR Cluj va avea loc o săptămână mai târziu în Gruia, pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu”. Partida va fi în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Răspunsul dat de ministrul Educației, după ce a fost întrebat dacă școala va începe pe 8 septembrie: Foarte greu să vă spun
Răspunsul dat de ministrul Educației, după ce a fost &icirc;ntrebat dacă școala va &icirc;ncepe pe 8 septembrie: Foarte greu să vă spun
ARTICOLE PE SUBIECT
Hacken - CFR Cluj 7-2. Umilință istorică! Suedezii au măcelărit echipa lui Dan Petrescu
Hacken - CFR Cluj 7-2. Umilință istorică! Suedezii au măcelărit echipa lui Dan Petrescu
ULTIMELE STIRI
Cine a distrus-o pe CFR Cluj: Hacken se chinuie &icirc;n campionat, iar omul meciului a jucat &icirc;n Egipt și Australia
Cine a distrus-o pe CFR Cluj: Hacken se chinuie în campionat, iar omul meciului a jucat în Egipt și Australia
Aberdeen - FCSB 0-1, ACUM pe VOYO | Probleme pentru roș-albaștri! Cisotti este eliminat
Aberdeen - FCSB 0-1, ACUM pe VOYO | Probleme pentru roș-albaștri! Cisotti este eliminat
Istanbul Bașakșehir - Universitatea Craiova 0-2, ACUM pe Sport.ro! Carlos Mora dublează avantajul
Istanbul Bașakșehir - Universitatea Craiova 0-2, ACUM pe Sport.ro! Carlos Mora dublează avantajul
Layouni a șters pe jos cu CFR Cluj, dar apoi a izbucnit &icirc;n direct la TV: Sunt al naibii de supărat
Layouni a șters pe jos cu CFR Cluj, dar apoi a izbucnit în direct la TV: "Sunt al naibii de supărat"
Echipa rom&acirc;nilor din Ungaria, cu un pas &icirc;n grupa unică Conference League! Notele primite de tricolori
Echipa românilor din Ungaria, cu un pas în grupa unică Conference League! Notele primite de "tricolori"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

Hacken - CFR Cluj 7-2. Umilință istorică! Suedezii au măcelărit echipa lui Dan Petrescu

Hacken - CFR Cluj 7-2. Umilință istorică! Suedezii au măcelărit echipa lui Dan Petrescu

Reacția BBC după ce 3 jucători de la FCSB au primit interzis la duelul cu Aberdeen

Reacția BBC după ce 3 jucători de la FCSB au primit interzis la duelul cu Aberdeen

Aberdeen - FCSB 0-1, ACUM pe VOYO | Probleme pentru roș-albaștri! Cisotti este eliminat

Aberdeen - FCSB 0-1, ACUM pe VOYO | Probleme pentru roș-albaștri! Cisotti este eliminat

Vezi live online Aberdeen - FCSB. Cum și unde poți vedea meciul din play-off-ul Europa League &icirc;n Rom&acirc;nia

Vezi live online Aberdeen - FCSB. Cum și unde poți vedea meciul din play-off-ul Europa League în România

Seara extremelor &icirc;n play-off-ul UCL! Autogol, cartonașe roșii și un scor de 5-0

Seara extremelor în play-off-ul UCL! Autogol, cartonașe roșii și un scor de 5-0

CITESTE SI
Care sunt condiţiile lui Putin pentru a &icirc;nceta războiul &icirc;n Ucraina. Informațiile scurse de la Kremlin

stirileprotv Care sunt condiţiile lui Putin pentru a înceta războiul în Ucraina. Informațiile scurse de la Kremlin

Ministrul Educaţiei, criticat după ce a &icirc;ndemnat studenţii să-şi caute job-uri part-time: &bdquo;Nu poți trăi decent&rdquo;

stirileprotv Ministrul Educaţiei, criticat după ce a îndemnat studenţii să-şi caute job-uri part-time: „Nu poți trăi decent”

J.D. Vance: &bdquo;Europenii trebuie să-şi asume cea mai mare parte a poverii pentru securitatea Ucrainei&rdquo;

stirileprotv J.D. Vance: „Europenii trebuie să-şi asume cea mai mare parte a poverii pentru securitatea Ucrainei”

Buzoianu: Romsilva este tratată ca o moşie de un pumn de oameni, care &icirc;i folosesc pe oamenii din subordine ca pe nişte cifre

stirileprotv Buzoianu: Romsilva este tratată ca o moşie de un pumn de oameni, care îi folosesc pe oamenii din subordine ca pe nişte cifre

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!