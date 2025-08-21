CFR Cluj a avut parte de o primă repriză de coșmar în Suedia. Hacken a început ”ca din tun” și a marcat de patru ori, după care Korenica a redus din diferență.



În debutul reprizei secunde, apusul de soare a dat mari bătăi de cap televiziunii suedeze care a transmis partida. Fazele de la poarta apărată de Otto Hindrich au fost greu de urmărit, cel puțin preț de câteva minute.



După 4-1 în prima parte a jocului, Hacken nu s-a oprit nici în partea secundă. Brusberg a punctat pentru 5-1 în minutul 49, din pasa lui Layouni. La faza imediat următoare, CFR Cluj a redus din diferență prin Andrei Cordea.

