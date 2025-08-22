Ardelenii au pierdut cu scorul de 2-7 în fața suedezilor de la Hacken.

Jucătorii lui Hacken, fericiți după ce Petrescu a demisionat

La conferința de presă, Dan Petrescu a recunoscut că umilința cu Hacken i-a pus capac, și-a anunțat demisia și a transmis că va lua o pauză de la antrenorat.

În timp ce Petrescu își anunța demisia, jucătorii lui Hacken se aflau încă în zona sălii de conferințe și au auzit decizia lui Petrescu. Căpitanul suedezilor, Simon Gustafson

”Am auzit că a demisionat. Doamne, ce tare să fie un pic de acțiune. Îmi place asta (n.r. râde). Pe teren nu a fost prea multă acțiune, dar a fost ce a trebuit”, a spus Gustafson.

Și Silas Andersen a reacționat după demisia lui Petrescu: ”Nu e niciodată plăcut, dar îi doresc mult noroc”.

Din informațiile PRO TV și Sport.ro, Ioan Varga, omul cu banii de la CFR Cluj, s-a decis cu privire la antrenorul pe care îl vrea în locul lui Dan Petrescu pe banca echipei.

Preferatul finanțatorului de la CFR Cluj este Cosmin Contra, antrenorul pe care l-a mai dorit la echipă și în trecut.

Conferința de presă a lui Dan Petrescu după Hacken - CFR Cluj 7-2

