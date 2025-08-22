În urma eșecului usturător, Petrescu și-a anunțat demisia și a transmis că va lua o pauză de la antrenorat. Președintele CA al FCSB a spus că se aștepta la un astfel de deznodământ.

Reacția lui Mihai Stoica după plecarea lui Dan Petrescu de la CFR Cluj: „Eram convins”

„Deocamdată e o rivală pentru Universitatea Craiova, care a făcut un rezultat excepțional la Istanbul și merită felicitări. Eram convins că Dan Petrescu nu poate să digere o înfrângere la o asemenea diferență și nu va continua”, a declarat MM Stoica, la Prima Sport.

Totuși, CFR Cluj se află deja în căutarea unui nou tehnician. Potrivit informațiilor PRO TV și Sport.ro, Ioan Varga, finanțatorul clubului din Gruia, îl dorește pe Cosmin Contra, antrenor aflat ultima dată pe banca saudiților de la Al-Kholood.

„Guriță” a fost demis după doar 20 de zile la echipa din Arabia Saudită, dar are în spate o experiență bogată: Petrolul, Dinamo, Getafe, Al Ittihad și chiar naționala României.

