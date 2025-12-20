În a doua semifinală de la Riad, Inter a condus încă din minutul 2, după golul lui Marcus Thuram, însă Bologna a restabilit egalitatea în minutul 35, după un penalty transformat de Riccardo Orsolini. A rămas 1-1, meciul a trecut la loviturile de departajare, acolo unde deținătoarea Cupei Italiei s-a impus cu 3-2.



Antonio Cassano: "Bologna merită finala Supercupei. Inter, cea mai puternică din Serie A"

Antonio Cassano (43 de ani), fostul atacant italian care a jucat la AS Roma, Inter, AC Milan sau Real Madrid, a avut numai cuvinte de laudă la adresa celor de la Bologna și a antrenorului Vincenzo Italiano. În ceea ce o privește pe Inter, Cassano crede în continuare că trupa lui Chivu rămâne cea mai puternică din Serie A.



"Bologna este în finală și merită să fie acolo. De ce spun asta? Pentru că a început meciul din postura de outsider, însă asta nu s-a văzut pe teren, chiar dacă a înfruntat Inter, cea mai puternică echipă din Serie A.



Sunt fericit pentru Bologna și pentru Vincenzo Italiano, care merita șansa de a câștiga un nou trofeu. Bologna a făcut un meci minunat și mi se pare extraordinar că a revenit după ce era condusă în minutul 2.



După acel gol, Bologna a jucat de la egal la egal cu cea mai puternică din Serie A. Au urmat penalty-urile, care sunt o loterie. Uneori îți iese, alteori nu. Ravaglia a realizat două miracole și Barella nu a prins poarta. Acum, Bologna va fi din nou outsider în finală", a spus Antonio Cassano.

Napoli - Bologna, finala Supercupei Italiei, se joacă luni, de la ora 21:00, în direct pe VOYO.

Bologna - Inter Milano 1-1 (3-2, d.l.d) Supercupa Italiei | Rezumat VOYO

