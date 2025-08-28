ANALIZĂ Trei factori decisivi pentru seara scrisă cu litere de aur în istoria Universității Craiova

Trei factori decisivi pentru seara scrisă cu litere de aur în istoria Universității Craiova
Universitatea Craiova și suporterii ei au trăit, joi, cea mai frumoasă zi din ultimele trei decenii și jumătate! 

Echipa lui Mirel Rădoi a spulberat Bașakșehir, scor 3-1 (5-1 la general) și s-a calificat în premieră în istorie în grupele unei competiții europene la capătul unui meci perfect interpretat tactic de fostul selecționer, în care publicul a avut un rol important și în care absolut fiecare jucător s-a ridicat la înălțime.

  • Cum a venit marele succes de pe "Ion Oblemenco"?

Rădoi, impresionant tactic

Neînvins și lider în Superligă, antrenorul oltenilor a folosit meciul cu Petrolul pentru a capacita fanii înaintea returului de foc cu echipa din Turcia, apoi s-a asigurat că el și staff-ul tehnic pe care-l conduce își fac treaba. 

Craiova a început prost, cu un gol norocos al adversarului în minutul șapte, însă tehnicianul nu s-a abătut de la planul tactic pe care l-a creionat foarte inspirat înaintea returului de joi seară. A fost vizibilă tendința gazdelor de a pune presiune pe flancul drept al apărării turcilor, acolo unde Nicușor Bancu a făcut absolut tot ce a vrut cu Ebosele și a oferit două pase decisive în prima repriză la golurile semnate de Cicâldău și Baiaram.

La adăpostul victoriei din tur, cu 2-1 pe tabelă la pauză, Rădoi a știut să absoarbă presiunea unui oponent supraevaluat în partea a doua, a cedat posesia și s-a folosit de inteligența tactică a lui Băluță și Teles pentru a nu-și expune inutil linia de fund. O parte a doua care a curs exact cum a dorit fostul căpitan din Ghencea: fără ocazii la poarta lui Isenko și cu șanse pe contraatac. A nimerit și schimbările, cu Anzor și Nsimba colaborând excelent la golul de 3-1, care a pus capăt oricărei speculații privind echipa care merge în grupa din Conference League.

Public oltean de nivel european

Rar s-a întâmplat să existe o simbioză atât de adâncă între jucători și fanii lor într-un meci european decisiv al unei formații românești, dar ceea ce s-a întâmplat joi seară pe "Oblemenco" arată că Universitatea Craiova e gata de un sezon istoric, început la superlativ și cu premise care aduc aminte de Craiova Maxima.

Aproape 28.000 de oameni s-au adunat în inima Craiovei pentru a sărbători un moment istoric și fiecare dintre ei, cu Peluza Nord pe post de primă voce, a participat la marele succes contra lui Bașakșehir. Momentele zero? Reacția de după golul de 1-0 al turcilor, venit întâmplător, când un întreg stadion a început să cânte din ce în ce mai tare pentru a le reoferi eroilor din teren încrederea pierdută odată cu autogolul ghinionist al lui Badelj. 

Răsplătiți de golurile lui Cicâldău și Baiaram, fanii au continuat recitalul în repriza a doua, iar un alt moment elocvent s-a petrecut la jumătatea acesteia, când Carlos Mora a greșit o preluare ușoară pe un atac promițător. Tribuna a izbucnit în aplauze și încurajări la adresa costaricanului, conștientă de rolul decisiv pe care-l are de jucat într-un retur în care oltenii pur și simplu nu aveau loc de greșeală.

La final, președintele Sorin Cârțu a pus punctul pe “i”: “În această seară am avut atmosfera pe care n-am avut-o la meciul decisiv pentru titlu cu CFR”, cu referire la șansa istorică de a câștiga titlul ratată în sezonul pandemic.

Niciun jucător sub nivelul meciului!

O regulă nespusă într-un meci de asemenea importantă spune că nu-ți permiți ca unul sau mai mulți jucători să prindă o seară sub nivelul colegilor. Lucru care s-a întâmplat, pentru că fiecare titular a intrat montat și motivat, concentrat și cu gândul la misiunea comună: calificarea în grupe!

Craiova a reușit joi seară să alinieze o trupă de comando în care fiecare a știut ce are de făcut, și-a ajutat camaradul în momentele grele și rezultatul a fost cel dorit. Plecând de la Screciu și Romanchuk, imperiali în fiecare moment-cheie, continuând cu Bancu și Mora, care au funcționat ca două pistoane redutabile, cu Băluță, Cicâldău și Teles, excepționali la mijloc, și terminând cu Baiaram și Al Hamlawi, mereu în pole-position pentru a crea pericol.

Joi seară, grupul Craiovei a funcționat la 100% și impresia generală e că niciunul dintre fotbaliști care au pășit pe teren nu a falsat și a fost prezent în fiecare duel unu vs. unu pe care l-a purtat cu adversarul direct.

Craiova nu merge în grupe întâmplător, o face după 16 goluri marcate în șase meciuri și imaginația se aprinde: urmează faza principal a competiției, cu gândul la Bordeaux, Shamrock, Kaisterlautern și Fiorentina. "Centralul" e istorie, dar "Oblemenco" e prezentul mult visat în anii grei terminați odată cu succesul de azi!

