Transferat gratis în vară de Genoa, Stanciu a fost titular doar în primele meciuri ale sezonului. Ulterior, a fost trecut pe banca de rezerve, a ratat câteva partide inclusiv din cauza unei accidentări și a pierdut convocările la echipa națională.

Costel Gâlcă crede că Nicolae Stanciu va merge la o altă echipă din Italia

Presa din Italia a scris recent că Stanciu a fost trecut pe lista de transferuri. O posibilă destinație intens vehiculată a fost Rapid, având în vedere că Dan Șucu este acționarul majoritar de la cluburi. Totuși, atât președintele Victor Angelescu, cât și antrenorul Costel Gâlcă cred că este aproape imposibil ca Stanciu să revină în Superliga.

Înainte de FCSB - Rapid, întrebat despre posibilitatea ca Stanciu să ajungă în Giulești, Costel Gâlcă a spus că se așteaptă ca mijlocașul să rămână la o echipă din Italia în cazul în care va pleca de la Genoa.

"Gândiți-vă că Stanciu e un jucător valoros. Normal că are nevoie să joace, dar e foarte greu să vină la Rapid acum. Așa cred eu. Chiar dacă va pleca de la Genoa, cred că va pleca la o altă echipă din Italia", a spus Costel Gâlcă.

Nicolae Stanciu a fost antrenat de Costel Gâlcă în sezonul 2014/2015, când FCSB a cucerit tripla formată din campionat, Cupa României și Cupa Ligii.