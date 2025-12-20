Într-un interviu pentru FRF TV, internaționalul român Valentin Mihăilă, plecat din Serie A în Turcia la Caykur Rizespor, recunoaște: ”Anul 2025 a fost unul slab pentru mine”.

”Fotbalistul român traversează o perioadă complicată la clubul său din Rize, din nord-estul Turciei, dar rămâne optimist înaintea duelului direct dintre Turcia și România, programat în primăvara anului viitor”, notează și FRF pe site-ul oficial.

Valentin Mihăilă: „Abia aștept să se termine anul 2025”



„Abia aștept să se termine anul 2025, a fost unul slab pentru mine. Am avut multe accidentări din nou, nici rezultatele la echipa națională nu au fost cele la care speram cu toții.

Îmi doresc să treacă acest an cât mai repede, abia aștept să vină 2026! Au fost multe necazuri, dar cel mai mult m-au afectat meciurile de la echipa națională. Au fost și meciuri mai bune, la Parma, chiar și la Echipa Națională, dar și la Rize, dar am înscris prea puțin”, a spus Mihăilă.

„M-am săturat de atâtea accidentări, sper să găsesc soluția… Am avut o perioadă la Parma când nu m-am accidentat. Am încercat să fac totul la fel, ba chiar și în plus. Sunt mult mai profesionist din toate punctele de vedere, fac refacere, fac prevenție, am nutriționist, am preparator fizic… Nu știu, sper să găsesc cheia și să scap de probleme”, a continuat el, asigurând apoi că putem face un meci bun la Istanbul în play-off-ul pentru CM 2026:

„Fiecare meci e diferit, fiecare echipă e diferită. Putem surprinde Turcia, putem surprinde orice echipă. La acest nivel nu mai contează, trebuie să intri pe teren cu încredere și să dai totul. Să fim sănătoși, să jucăm la echipele de club și să avem un mental bun, asta contează! E vorba de un singur meci. Cine e mai bun merge mai departe”.

Mihăilă, coșmar fără sfârșit: ce i s-a întâmplat zilele trecute, fără precedent!



Valentin Mihăilă a fost transferat cu surle și trâmbițe de Rizespor, în vară, în schimbul sumei de 2 milioane de euro. Încă de atunci însă, această afacere denota o mare problemă pentru Mihăilă, care ar fi trebuit să-i dea de gândit!

Concret, Parma a ajuns să-l vândă, la nici jumătate de preț, la cinci ani după ce l-a luat de la Craiova pentru 9,1 milioane de euro! Firește, italienii au luat această decizie, nemulțumiți de randamentul internaționalului român. Un singur amănunt spune totul: în sezonul trecut, inclusiv cu Chivu pe banca Parmei, Mihăilă juca puțin!

În acest context, transferul la Rizespor, un mare pas înapoi, ar fi trebuit să fie o „palmă“ care să-l retrezească pe Mihăilă. Acum, la cinci luni distanță, se vede că nu s-a întâmplat așa.

La Rizespor, fostul star al Craiovei a avut și ghinionul de a începe sezonul cu o accidentare. Și, când s-a refăcut, a jucat foarte puțin.

Nici la națională, Mihăilă n-a rupt gura târgului. La ultimele partide din preliminariile CM 2026, cu Bosnia (1-3) și cu San Marino (7-1), aripa stângă a dezamăgit. Doar la Zenica, ce-i drept, unde a greșit la faza premergetoare golului de 1-1. În meciul următor, cu San Marino, Mircea Lucescu l-a lăsat pe Mihăilă în afara lotului!

Revenit la Rizespor, Mihăilă a continuat să joace din ce în ce mai puțin. După partida cu Bosnia, Rizespor a avut un total de șase partide până zilele trecute, când antrenorul Recep Uçar nici măcar nu l-a inclus în lot, pentru duelul din cupă, 5-2 cu Gaziantep!

