Cu o victorie în derby, Rapid ar fi sigură că va încheia anul 2025 pe prima poziție în Superliga, cu 9 etape rămase de disputat din sezonul regulat. Costel Gâlcă spune că echipa a rămas datoare suporterilor după ultimele prestații.



Costel Gâlcă cere transferuri pe aproape toate pozițiile la Rapid

"E ultimul meci din an. Este un derby. Venim după niște jocuri mai puțin bune și suntem datori în fața fanilor pentru a face un meci bun și a avea un rezultat pozitiv.



FCSB are un lot valoros, chiar dacă au lipsit mulți jucători au reușit să facă meciuri bune și să câștige.



Explicația pentru meciul cu Oțelul? A fost vorba de atitudinea, organizarea noastră. Am pierdut duelurile la mijlocul terenului, acolo unde ei ne-au dominat", a spus Costel Gâlcă.



Pe parcursul conferinței de presă, Costel Gâlcă a transmis în mai multe rânduri că Rapid are nevoie de transferuri pentru a se putea bate cu șanse reale la titlu. Tehnicianul și-ar dori întăriri pe toate pozițiile, cu excepția stoperilor.



"Îmi doresc jucători, în primul rând. Îmi doresc să putem lua jucători pentru a ne putea bate în continuare la ceea ce ne-am propus la începutul campionatului.



Eu mi-aș dori pe multe poziții. Asta cred că are echipa nevoie. Și la mijloc mi-aș dori doi jucători, nu unul. Și atacanți mi-aș dori doi. Poate și extremă. Mai multe poziții. În afară de fundași centrali, unde cred că suntem acoperiți.



Știu că nu e ușor să schimbi o echipă atât de repede. Dar dacă vrem să arătăm altfel și să fim mult mai competitivi, avem nevoie de alt tip de jucători pe anumite poziții", a spus Gâlcă.



Gâlcă nu crede că Pușcaș și Stanciu pot ajunge la Rapid

Ulterior, tehnicianul de la Rapid a fost întrebat dacă Rapid ar putea fi interesată de doi internaționali români, atacantul George Pușcaș și mijlocașul Nicolae Stanciu.



"George Pușcaș e un jucător foarte bun, dar salariul pe care am citit că îl vrea e imposibil pentru noi.



Gândiți-vă că Stanciu e un jucător valoros. Normal că are nevoie să joace, dar e foarte greu să vină la Rapid acum. Așa cred eu. Chiar dacă va pleca de la Genoa, cred că va pleca la o altă echipă din Italia", a mai spus Costel Gâlcă.

