După un surprinzător 1-2 la Istanbul, Universitatea Craiova pleacă din postura de favorită la calificarea în faza principală din Conference League, performanță care ar aduce o sumă importantă în conturile clubului.



Stadionul ”Ion Oblemenco”, plin până la refuz înainte de meciul cu Istanbul Bașakșehir



Încântați de miza acestei partide, fanii Craiovei au luat cu asalt stadionul ”Ion Oblemenco”. Meciul cu Istanbul Bașakșehir se dispută cu ”casa închisă”, iar stadionul este plin cu câteva minute înainte de start, așa cum se poate obseva din imaginile surprinse de reporterul PRO TV prezent la stadion.



Universitatea Craiova vine după victoria din etapa trecută a Superligii, scor 2-0, cu Petrolul și se află pe primul loc în campionat.

