Nebunie în Bănie! Stadionul "Ion Oblemenco" e plin la Universitatea Craiova - Istanbul Bașakșehir Conference League
Universitatea Craiova - Bașakșehir se vede de la 20:30 în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Universitatea Craiova - Istanbul Bașakșehir
După un surprinzător 1-2 la Istanbul, Universitatea Craiova pleacă din postura de favorită la calificarea în faza principală din Conference League, performanță care ar aduce o sumă importantă în conturile clubului.

Stadionul ”Ion Oblemenco”, plin până la refuz înainte de meciul cu Istanbul Bașakșehir

Încântați de miza acestei partide, fanii Craiovei au luat cu asalt stadionul ”Ion Oblemenco”. Meciul cu Istanbul Bașakșehir se dispută cu ”casa închisă”, iar stadionul este plin cu câteva minute înainte de start, așa cum se poate obseva din imaginile surprinse de reporterul PRO TV prezent la stadion.

Universitatea Craiova vine după victoria din etapa trecută a Superligii, scor 2-0, cu Petrolul și se află pe primul loc în campionat.

De cealaltă parte, Bașakșehir nu a jucat în runda a treia de campionat și are un sigur meci jucat în prima ligă din Turcia: remiza 1-1 cu Kayserispor.

"Este un meci decisiv pentru ambele echipe. Ca să putem să sperăm la calificare va trebui să fim mult mai exacți și mult mai buni decât în meciul tur. Întâlnim un adversar rănit, dar un adversar mult mai valoros decât noi. 

Nu va fi o partidă ușoară și nu sunt de acord cu cei care au spus că plecăm favoriți. În majoritatea cazurilor, în momentul în care întâlnești o echipă mai bună e greu să o păcălești de două ori. Sper să ne surâdă și norocul și să ne calificăm", a transmis Mirel Rădoi.

