Lateralul stânga al Craiovei l-a terorizat pe adversarul direct, a oferit două pase decisive și a ratat o altă ocazie în 45 de minute în care a fost cel mai bun om din vulcanul de pe “Ion Oblemenco”.

Trimiterea irlandezului Festy Ebosele în flancul drept al apărării turcilor a fost exploatată la maximul din punct de vedere tactic de către Mirel Rădoi, care și-a concentrat forțele în flancul stâng al ofensivei, unde Bancu, Cicâldău și Baiaram au creat o superioritate permanentă și au colaborat la ambele goluri. Numitorul comun? Internaționalul român în vârstă de 32 de ani, care a ieșit la rampă fix când echipa avea mai mare nevoie de el!

Bancu la superlativ: și-a "terorizat" adversarul într-o repriză perfectă

Meciul a început contrastant pentru liderul oltenilor, care a greșit la faza din care a rezultat cornerul în urma căruia turcii au deschis scorul încă din minutul 7, însă ce a urmat a fost o demonstrație de fotbal ofensiv a unui jucător despre care s-a spus tot timpul că este irosit pe postul de fundaș stânga.

Sesizând incapacitatea lui Ebosele de a se apăra pe atacuri poziționare, căpitanul "juveților" a jucat foarte sus, în coasta oponentului său, și și-a folosit tehnica pentru a produce pericol permanent la poarta adversă. În minutul nouă, a colaborat excelent cu Teles și Cicâldău, i-a pasat decisiv celui din urmă și din șutul acestuia a rezultat golul de 1-1.

Zece minute mai târziu, pe fondul încrederii căpătate, Bancu l-a luat din nou "la mână" pe Ebosele, l-a ridiculizat în careu, dar șutul său, cu dreptul la colțul lung, a fost respins în lateral de Babacan.

La jumătatea reprizei, tot Bancu a fost punctul de plecare al fazei care a adus echipa lui Rădoi în avantaj: dribling lejer în fața lui Ebosele, pasă la interior pentru Baiaram, care a înscris cu 2-1 cu o execuție cu stângul.

Ajutat în multe momente de Băluță, Badelj și Cicâldău, purtătorul banderolei de căpitan s-a achitat și de sarcinile defensive, reușind să blocheze majoritatea încercărilor de a urca în atac ale adversarului direct. O repriză aproape de perfecțiune, care i-a adus note de peste 8 din partea tuturor site-urilor de specialitate!

