MM Stoica a răbufnit! Oficialul FCSB-ului, indignat de "antijocul" norvegienilor: „Trebuia să-i desființăm și am pierdut meciul”

Băieții lui Nicolae Dică au fost înfrânți cu 1-2 în confruntarea cu Viking Stavanger, însă mai au o șansă: returul din Norvegia, totul sau nimic pentru FCSB, unde trebuie să dea totul pentru calificare.

MM Stoica, managerul general al grupării "roș-albastre", a răbufnit la adresa "antijocului" făcut de adversari și a speră la o calificare din partea FCSB-ului pe teren opus, unde se va juca pe sintetic.

MM Stoica: „N-am crezut că pot să facă un asemenea antijoc”

„Am întâlnit o echipă pe care trebuia să o desființăm și am pierdut meciul. Se întâmplă câteodată în fotbal chestii inexplicabile. E un deja vu pentru mine. E exact meciul de acum 10 ani cu Trnava, acasă, pe Arena Națională, primul meci al lui Reghe în cupele europene. Am dominat cap-coadă, ocazii peste ocazii, 20 și ceva de șuturi la poartă și am pierdut 1-0. Ne-am dus acolo, i-am spulberat.

N-am crezut că o echipă din Norvegia că poate să facă un asemenea antijoc și să beneficieze de o asemenea șansă.

Niciodată în viața mea nu am văzut club care să trimită oameni și să pună prosoape pe margine ca să șteargă mingile, iar arbitrii să tolereze asta. Percepția mea era că nordicii sunt fair-play. Acolo, datele vor fi complet schimbate. Sigur că au luat o opțiune importantă, dar nu cred că trebuie să ne pierdem speranța, chiar dacă nu joacă Olaru.

Ne putem califica chiar și pe sintetic și cu o temperatură cu care ei sunt obișnuiți.”, au fost cuvintele lui MM Stoica la Orange Sport.

FCSB - Viking 1-2

FCSB a intrat bine în joc și a deblocat tabela în minutul trei, grație reușitei căpitanului Florinel Coman. Însă, norvegienii au restabilit egalitatea două minute mai târziu, prin Kabran.

Viking a majorat diferența în minutul 35 datorită lui Bjorshol, care a blocat tabela la 1-2. Viking va pleca cu prima șansă în Norvegia unde se va juca pe un teren sintetic.