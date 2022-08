Vicecampioana României a deschis scorul în minutul 3, prin Florinel Coman, însă Viking a întors scorul până la pauză grație golurilor marcate de Kabran (minutul 5) și Bjorshol (minutul 35).

Returul dintre Viking și FCSB este programat joi, 25 august, ÎN DIRECT pe PRO TV și VOYO.



La finalul partidei, David Miculescu a declarat că este convins că FCSB va reuși să se califice în grupele Conference League după returul din Norvegia.

"Ne așteptăm la un meci tare în retur. Noi mergem cu acest moral că ne vom califica și 100% mergem mai departe în grupe. Nicolae Dică ne-a încurajat, ne-a spus și Mister că ne vom califica și vom vedea ce va fi joia viitoare. Credem și ne vom califica 100%", a spus David Miculescu, la PRO ARENA.

Nicolae Dică, deranjat de afirmațiile lui David Miculescu

La conferința de presă pe care a susținut-o după meciulcu Viking, tehnicianul de la FCSB a aflat despre declarațiile făcute de David Miculescu despre șansele de calificare, fiind ușor iritat de dezvăluirile acestuia.

"Consider că acest joc nu trebuia să-l pierdem. Cam atât au făcut cei din Norvegia, pentru că în rest s-au apărat. Am prins și un portar în formă bună. Am făcut două greșeli mari, sunt ghinionist eu.

Ei au prima șansă, dar am încredere în băieții mei. Va trebui să dăm mult mai mult, să fim mai concreți în ultimii 25 m. Mă așteptam să nu spună treaba asta. Am vorbit cu jucătorii în vestiar, trebuie să avem încredere, ne jucăm șansa", a spus Nicolae Dică la conferința de presă.