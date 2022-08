CFR Cluj s-a prezentat bine în deplasarea din play-off-ul Conference League împotriva lui Maribor, însă elevilor lui Dan Petrescu le-a lipsit foarte mult finalizarea ocaziilor.

Ardelenii au intrat repede în joc și au pus probleme defensivei adverse încă din primele minute. Maribor a dat, la un moment dat, semne de revenire, însă, per total, CFR a dominat partida.

Andrei Burcă, zidul din linia de fund al lui Dan Petrescu, a vorbit pentru pagina oficială de YouTube a clujenilor despre evoluția echipei sale și a evidențiat că are nevoie de sprijinul fanilor în retur.

Burcă: „Avem nevoie de asta”

„A fost un meci echilibrat, dar consider că am avut posibilităţile noastre şi am fost la cârma jocului, din păcate nu le-am fructificat. Într-adevăr, şi Scuffet a avut două intervenţii foarte bune, de asta e şi în poartă, să ne ajute. Am simţit adversarul în această deplasare, ăsta era şi scopul.

Trebuia să-i simţim, să ştim ce joc practică. Am evoluat în deplasare şi consider că este un rezultat echitabil şi un rezultat bun pentru noi. Ei sunt obişnuiţi cu terenul, cu mingile. Acum îi aşteptăm în Gruia, totul depinde de noi. Trebuie să fim concentraţi şi să dăm totul pe teren pentru a ne califica în grupe.

Am văzut la alte echipe când joacă acasă cum pot să întoarcă rezultatul la pauză, cum pot să intre în meci. Şi noi avem nevoie ca fanii să vină alături de noi joi seară pentru că împreună putem face o nouă performanţă importantă şi o bucurie clubului, suporterilor şi oraşului. Vom da totul pe teren şi vom încerca să câştigăm.”, au fost cuvintele lui Andrei Burcă.

Maribor - CFR Cluj 0-0

CFR Cluj va pleca cu prima șansă în returul din Gruia, unde vor evolua în ultima partidă din calificările pentru grupele competiției Conference League. Ardelenii se vor duela cu Maribor joi, 25 august, de la ora 20:00, partidă care va fi LIVE TEXT pe www.sport.ro.