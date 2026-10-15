Dani Carvajal a ajuns pe Estadio Coliseum

Getafe CF a reușit o lovitură pe piața transferurilor, după ce l-au adus pe Dani Carvajal, fostul căpitan al lui Real Madrid. Presa din Spania scrie că "Azulones" mai au în vedere câteva transferuri interesante. Fotbaliștii liberi de contract doriți sunt Jadon Sancho, Renato Sanches, Dani Parejo și Sergi Ramos.

Singurul imprediment este găsirea unei surse de finanțare care să ajute la perfectarea acestora. Echipele din La Liga trebuie să respecte plafonul salarial impus de regulamentul Fair Play Financiar, dar sunt obligate și să asigure cel puțin jumătate din salariile primite de fotbaliști la ultimele echipe unde au fost legitimați.

În lotul echipei din Comunitatea Madrid se află deja jucători cunoscuți, precum Borja Mayoral, Nemanja Gudelj, Enes Unal, Juanmi și Orel Mangala.

Cine sunt cele patru vedete dorite de Getafe

Jadon Sancho (26 de ani) a evoluat la Borussia Dortmund (2017-2021, 2024), Manchester United (2021-2024), Chelsea (2024-2025) și Aston Villa (2025-2026). Acesta a bifat 23 de selecții și 3 goluri pentru naționala Angliei. În palmaresul său se găsesc Conference League, Europa League, finale de Champions League și Euro 2020, EFL Cup, DFB-Pokal, DFL-Supercup și FIFA U17 World Cup. La United avea un salariu de 15 milioane de euro pe an.

Renato Sanches (29 de ani) a jucat la Benfica (2015-2016, 2024-2025), Bayern Munchen (2016-2017, 2018-2019), Swansea City (2017-2018), Lille (2019-2022), PSG (2022-2023), AS Roma (2023-2024) și Panathinaikos (2025-2026). În palmares are Primeira Liga, Taca de Liga, Bundesliga (2), DFB-Pokal, DFL-Supercup, Ligue 1 și Euro 2016. Are 32 de selecții și 3 goluri pentru naționala Portugaliei. La PSG era plătit cu 5 milioane de euro pe an.

Dani Parejo (37 de ani) a fost legitimat la Real Madrid (2008), QPR (2008), Getafe (2009-2011), Valencia (2011-2020) și Villarreal (2020-2026). Are 4 selecții pentru naționala Spaniei. A câștigat Copa del Rey, Europa League, Euro U19, Mediterranean Games U20, Euro U21 și a fost inclus în La Liga Team of The Season (2) și Europa League Squad of the Season. La Villarreal era recompensat cu 3.5 milioane de euro pe sezon.

Sergio Ramos (40 de ani) a îmbrăcat tricoul cluburilor FC Sevilla (2004-2005, 2023-2024), Real Madrid (2005-2021), PSG (2021-2023) și Rayados de Monterrey (2025). În palmares are, pe lângă alte trofee, Champions League (4), FIFA Club World Cup (4), titluri de campion în Spania (5) și Franța (2), Cupa Mondială (2010), Campionatul European (2008, 2012) și includerea în FIFA FIFPRO World 11 (11). Acum este acționar la FC Sevilla. Are 180 de selecții și 23 de goluri pentru naționala Spaniei. La Monterrey avea un salariu de 4 milioane de euro pe an.

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