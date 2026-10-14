ANALIZĂ Care este diferența de valoare între Universitatea Craiova și Getafe! Unde se poziționează oltenii față de adversarii din Conference League

Care este diferența de valoare între Universitatea Craiova și Getafe! Unde se poziționează oltenii față de adversarii din Conference League Conference League
SPORT.RO
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Universitatea Craiova - Getafe are loc în prima etapă din Conference League.

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Universitatea Craiova este singura echipă românească încă angrenată în competițiile europene. Oltenii sunt calificați în faza principală din UEFA Conference League, iar în prima etapă se vor duela pe teren propriu cu Getafe.

Care este, de fapt, diferența de valoare între Universitatea Craiova și Getafe

Este pentru al doilea an la rând când Universitatea Craiova s-a calificat în „Faza Ligii” UEFA Conference League. Formația pregătită de Filipe Coelho va debuta în competiție în fața unei echipe foarte puternice: Getafe.

Dacă oltenii se pot lăuda cu a doua prezență consecutivă în faza principală din cupele europene, Getafe nu a mai reușit calificarea în grupe din sezonul 2019/2020, când era eliminată în șaisprezecimile de finală din UEFA Europa League de Inter.

În ciuda acestui fapt, Getafe pleacă, fără doar și poate, cu prima șansă la victorie. Având în vedere campionatul în care evoluează, anume La Liga, adversara oltenilor se bucură de o cotă de piață mai bună.

Sport.ro a analizat valoarea loturilor, iar Getafe este net superioară, Universitatea Craiova având o cotă de aproape 2,7 ori mai mică față de adversara din Conference League.

Mai exact, specialiștii de la Transfermarkt o evaluează pe Getafe la 98.9 milioane de euro. Cei mai valoroși jucători ai ibericilor sunt Martín Satriano și Mario Martín, ambii fiind evaluați la 10 milioane de euro.

De cealaltă parte, Universitatea Craiova însumează 36.85 de milioane de euro. Cel mai bine cotat jucător este Ștefan Baiaram (5 milioane de euro), ca mai apoi să vină Alex Cicâldău, Vladimir Screciu, Răzvan Sava și Oleksandr Romanchuk, a căror valoare de piață este de 2,5 milioane de euro.

  • Universitatea Craiova - Getafe are loc joi, 15 octombrie, de la ora 19:45

Ce valoare de piață au adversarii oltenilor

Getafe, Inter Escaldes, Egnatia, Brighton, Kairat Almaty și FC Copenhaga sunt rivalele Universității Craiova din actualul sezon de UEFA Conference League. Din echipele enumerate, doar o formația depășește suma de 100 de milioane de euro.

Mai exact, este vorba de Brighton. Echipa din Premier League are o valoare cumulată de 700 de milioane de euro. Pe locul doi este chiar Getafe, cu 98.9 milioane de euro. Mai jos vă prezentăm, în ordine, valorile de piață a fiecărei formații:

  • Brighton - 700 de milioane de euro
  • Getafe - 98.9 milioane de euro
  • FC Copenhaga - 64.05 milioane de euro
  • Universitatea Craiova - 36.85 de milioane de euro
  • Kairat Almaty - 9.2 milioane de euro
  • Egnatia - 7.7 milioane de euro
  • Inter Escaldes - 4.61
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