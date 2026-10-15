Spre deosebire de Champions League, care tocmai și-a consumat partidele din runda a doua, și Europa League, care a avut runda inaugurală pe 16 și 17 septembrie, UEFA Conference League abia acum pornește la drum cu primele partide din grupa extinsă de 36.

Aici, în a treia competiție europeană intercluburi, va evolua și singura reprezentantă a României, care a rămas pe tablou, după fazele preliminarii din vară. Diseară, de la ora 19:45, Universitatea Craiova va primi vizita spaniolilor de la Getafe, formație aflată pe locul 14 în La Liga.

Universitatea Craiova – Getafe, meci de 400,000 de euro

Chiar dacă vorbim despre a treia întrecere UEFA intercluburi, sumele alocate pentru Conference League sunt foarte mari. Cel puțin, pentru nivelul fotbalului nostru.

La actuala ediție, UEFA a anunțat că sunt puse în joc următoarele prime:

*Victoria în grupă: 400,000 de euro

*Remiza în grupă: 133,000 de euro

*Bonus de calificare în play-off-ul optimilor (locurile 9-24): 200,000 de euro

*Bonus de calificare în optimi: 800,000 de euro

*Bonus de calificare în sferturi: 1,3 milioane de euro

*Bonus de calificare în semifinale: 2,5 milioane de euro

*Premiul încasat de fiecare finalistă: 4 milioane de euro

*Câștigarea trofeului: 3 milioane de euro

Craiova a încasat deja un bonus uriaș

Cifrele de mai sus nu reflectă, în întregime, forța financiară dobândită de Conference League. Spre exemplu, pentru că a trecut de preliminarii și a ajuns în grupa extinsă de 36, Universitatea Craiova și-a asigurat deja un bonus de participare, în valoare de 3,170,000 de euro.

De asemenea, în funcție de clasarea finală, în grupa de Conference League, formația din Bănie va primi alți bani din partea UEFA. La acest capitol, forul european a alocat următoarele sume, cu aproximație:

*Clasare pe locurile 1-8, care duc direct în optimi: 400,000 de euro

*Clasare pe locurile 9-16: 200,000 de euro

Aceste bonusuri, acordate exclusiv pe baza clasării în ierarhia finală din grupa de 36, se tot micșorează până ajung la suma de 28,000 de euro pentru echipa care va ocupa ultima poziție, 36 din 36.

Bugetul total pentru Conference League: 285 de milioane de euro!

Potrivit unei simulări făcute de specialiști, echipa care va cuceri trofeul Conference League, ediția 2026-2027, va încasa suma maximă de 18,578,000 de euro. Asta în cazul în care își va câștiga toate meciurile, începând din această seară.

Conference League, ediția 2026-2027, benenficiază de un fond total de premiere, în valoare de 285 de milioane de euro.

La finalul acestei ediții, UEFA le va împărți cluburilor participante și suma de 57 de milioane de euro, în funcție de diferite criterii comerciale și sportive.