Sergio Ramos, afacere de 400.000.000 de euro în La Liga

Potrivit mai multor agenţii media spaniole, preluate de Reuters, fostul fundaş internaţional spaniol a ajuns la un acord cu principalii acţionari ai Sevilla FC pentru a achiziţiona o participaţie semnificativă la club, cu sprijinul fondului de investiţii Five Eleven Capital.

Conform El Pais, tranzacţia ar implica aproximativ 80% din acţiunile clubului, pentru o sumă estimată la peste 400 de milioane de euro. Preţul acţiunilor ar urma să fie stabilit la aproximativ 3.500 de euro. Tranzacţia trebuie încă aprobată de La Liga şi de Consiliul Superior al Sportului din Spania înainte de a fi anunţată oficial.

Potrivit Marca, acest acord de principiu a fost încheiat în urma unei întâlniri de două ore între Ramos, Martin Ink, CEO al Five Eleven Capital, şi acţionarii majoritari ai clubului. Această întâlnire a încheiat o sesiune maraton de nouă ore care a avut loc în ziua precedentă pentru a finaliza un proces iniţiat la mijlocul lunii ianuarie.

Probabila sosire a lui Sergio Ramos vine într-un moment delicat pentru clubul din Sevilla. Obişnuiţi cu calificările europene şi câştigători ai Europa League în 2023, al şaselea titlu în competiţie, clubul se luptă acum de două sezoane pentru a evita retrogradarea din La Liga. Cu trei etape rămase, andaluzii se află pe locul 13, la doar trei puncte deasupra zonei retrogradării, după ce sezonul trecut au terminat pe locul 17, cu un punct deasupra retrogradării.

Format la club înainte de a se muta la Real Madrid în 2005, Sergio Ramos s-a întors la Sevilla în 2023 pentru un ultim sezon în Spania. Acum în vârstă de 40 de ani, jucătorul care a jucat recent pentru CF Monterrey în Mexic ar putea fi pe cale să înceapă un nou capitol în viaţa sa, de data aceasta în culise, la clubul său din copilărie, scrie News.ro.