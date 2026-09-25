Jadon Sancho a rămas fără echipă după ce perioada de transferuri s-a încheiat în cele mai puternice campionate ale lumii, iar la ora actuală mai are la dispoziție puține variante, mai fiind doar câteva întreceri în care jucătorii mai pot fi legitimați.

În plus, este și o perioadă în care cea mai mare parte dintre cluburi a conturat definitiv loturile până la pauza de iarnă. Presa din Rusia anunță, în aceste zile, că Sancho este deschis unei mutări la FC Krasnodar!

Jadon Sancho, fost la Manchester United, aproape de FC Krasnodar!

Jadon Sancho părea că va ajunge favorit la Balonul de Aur, dar cariera i s-a dus ”în cap”. La ora actuală se află într-un moment foarte greu al carierei! În sezonul trecut, el nu a jucat prea mult și nu a reușit să se impună la Aston Villa, formație la care a fost împrumutat de Manchester United, dar părea că o fostă echipă îi întinde o mână de ajutor.

Fostă campionă în Bundesliga, Borussia Dortmund a anunțat, cumva, că îl dorește în vară, dar fotbalistul trebuia să scadă din pretențiile salariale. Chiar dacă în anul fotbalistic trecut a contabilizat 39 de meciuri, un gol și trei pase decisive, Sancho părea să fie de interes pentru nemți.

Jadon Sancho, în Rusia, la FC Krasnodar? A fost dorit de Borussia Dortmund în urmă cu câteva săptămâni

În cele din urmă, mutarea nu s-a mai concretizat, momentan cel puțin, iar Jadon Sancho a ajuns să se antreneze, pentru o perioadă, cu o echipă din liga a 10-a din Anglia!

În ciuda evoluțiile din stagiunea trecută, Sancho a contabilizat 41 de partide în sezonul 2024-2025 pentru Chelsea, reușind să înscrie de cinci ori și să ofere zece pase decisive. Alături de gruparea londoneză, el a câștigat și trofeul UEFA Conference League.

Acum, după ce mai multe oportunități au căzut pe rând, apare acest interes din Rusia, după cum notează publicația Meta Ratings, de la FC Krasnodar:

”Este dispus să își continue cariera sale în prima ligă a Rusiei. (...) Fostul fotbalist al echipelor Manchester United, Chelsea și Borussia Dortmund este liber de contract.

Conform regulamentului, cluburile RPL pot transfera jucători liber de contracte până la 25 septembrie inclusiv. (...)”