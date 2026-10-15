Universitatea Craiova va întâlni echipa spaniolă Getafe astăzi, de la ora 19:45, pe stadionul ''Ion Oblemenco'', în prima etapă a fazei principale din Conference League.

În următoarele partide din Conference League, Universitatea Craiova va juca în deplasare cu Inter d'Escaldes (22 octombrie), pe teren propriu cu Egnatia (5 noiembrie), în deplasare cu Brighton (26 noiembrie), în deplasare cu Kairat Almaty (10 decembrie) şi acasă cu FC Copenhaga (17 decembrie).

Antrenorul Filipe Coelho: ”Este important să fim ambiţioşi cu Getafe şi să jucăm cu inima”

Antrenorul echipei Universitatea Craiova, portughezul Filipe Coelho, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că elevii săi trebuie să fie ambiţioşi şi să joace cu inima în partida cu Getafe, de joi, din faza principală a competiţiei de fotbal Conference League, precizând că spaniolii constituie cea mai puternică formaţie întâlnită în cupele europene în acest sezon.

Tehnicianul portughez a precizat că Universitatea Craiova îşi doreşte să înceapă cât mai bine această competiţie şi să obţină cele trei puncte puse în joc.

"În primul rând, suntem foarte, foarte fericiţi şi foarte mândri că ne aflăm încă o dată în această competiţie. Ştim că vom înfrunta o echipă de top. Cu tot respectul pentru echipele întâlnite până acum, Getafe este cea mai puternică echipă cu care am jucat în cupele europene, dar avem ambiţie şi ne dorim să începem această competiţie cât mai bine posibil. Ştim că trebuie să fim la nivel maxim mâine seară. Pentru a putea evolua la nivel maxim împotriva unor astfel de echipe, trebuie să fim la cel mai înalt nivel. Vom încerca să dăm tot ce avem mai bun pentru a obţine cele trei puncte în această competiţie. Este important să îi respectăm, dar nu prea mult. Cel mai important este ca noi să fim ambiţioşi, să jucăm cu inima şi să avem un stadion întreg în spatele nostru", a spus Coelho.

Referitor la adversara de joi, antrenorul Universităţii a remarcat organizarea defensivă a formaţiei spaniole şi calităţile jucătorilor acesteia, precizând că oltenii nu se vor putea baza pe trei fotbalişti importanţi.

"Sunt trei jucători importanţi pe care nu ne putem baza mâine seară, Mora, Rus şi Etim. În acest moment, ne concentrăm clar asupra echipei şi a unităţii grupului. Dacă respectăm acest principiu, ulterior şi calităţile individuale pot face diferenţa. Getafe este o echipă care joacă frecvent împotriva unor formaţii puternice în campionatul său. Are o componentă defensivă foarte bună şi, dacă vă uitaţi, primeşte foarte puţine goluri, cu excepţia partidei cu Barcelona, dar Barcelona este Barcelona. În ofensivă, joacă multe mingi în adâncime, multe mingi lungi aruncate în spatele liniei defensive. Are mulţi jucători pe care îi trimite la mingea a doua, fotbalişti de calitate care pot crea oricând un dezechilibru, jucători foarte buni şi agresivi. Este clar că va fi o provocare pentru noi, dar, până la urmă, pentru asta muncim, să putem juca în astfel de competiţii, împotriva unor echipe puternice şi să progresăm la rândul nostru în urma acestor meciuri pe care le disputăm", a explicat tehnicianul.

În ceea ce priveşte obiectivele echipei în faza principală a Conference League, Coelho a precizat că este important fiecare "pas" făcut, fără ca jucătorii să se lase copleşiţi de valoarea adversarelor: "Trebuie să fim realişti şi să acceptăm că jucăm împotriva unor echipe foarte puternice în această competiţie. Pentru noi, cel mai important în acest moment este să luăm fiecare meci în parte, să facem lucrurile pas cu pas. Vom analiza toate cele şase meciuri pe care le avem în această fază şi vom vedea unde ne situăm. Meciul de mâine este cel mai important pentru noi. Este clar că trebuie să le arătăm suporterilor noştri această ambiţie şi că putem obţine cele trei puncte", a afirmat Filipe Coelho.

Întrebat despre avantajul terenului propriu şi absenţele din lotul adversarei, antrenorul a precizat că echipa sa va aborda partida cu gândul la victorie, nu la obţinerea unui rezultat de egalitate.

"Avantajul pe care îl avem este că jucăm acasă, asta este clar. Dar ar fi o mare greşeală să ne gândim că Getafe nu ar putea câştiga doar pentru că îi lipsesc anumiţi jucători. Ar fi greşit să gândim aşa. Nu vom juca pentru a obţine un egal, în niciun caz. Vom juca pentru a câştiga meciul", a declarat tehnicianul, citat de Agerpres.

Coelho a afirmat că rolul suporterilor este foarte important în tentativa formaţiei din Bănie de a obţine victoria: "Este clar că suporterii sunt foarte importanţi pentru noi. Îmi doresc foarte mult ca mâine să fie alături de noi, la fel cum au fost şi până acum. Suntem o familie. Ei fac parte din familia noastră şi, atunci când câştigăm sau când pierdem, o facem împreună. Este important însă ca, prin energia tribunelor, să arătăm o ambiţie foarte mare şi să reuşim să câştigăm cele trei puncte".

Alexandru Cicâldău: ”Toţi ne dorim să depăşim parcursul de anul trecut în Europa”

Mijlocaşul Alexandru Cicâldău a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, înaintea partidei cu Getafe, din faza principală a competiţiei de fotbal Conference League, că toţi jucătorii olteni îşi doresc să depăşească parcursul echipei Universitatea Craiova din sezonul trecut, subliniind că experienţa acumulată îi poate ajuta în actuala ediţie.

Cicâldău a precizat că formaţia olteană trebuie să profite de avantajul terenului propriu şi de sprijinul suporterilor pentru a începe cu dreptul faza principală a Conference League.

"Cu siguranţă, ne aşteaptă o partidă foarte grea mâine, împotriva unei echipe bune, dar, totodată, cred că trebuie să ne bucurăm de meciul de mâine, mai ales că vom juca acasă şi vom avea suporterii alături de noi. Cu siguranţă, meciul de mâine va fi diferit faţă de cele din campionat. Sper să avem forţa pe care am arătat-o în meciurile anterioare. Cu toţii ne dorim să depăşim ceea ce am reuşit anul trecut. Sezonul trecut va fi un plus pentru noi, pentru că am căpătat experienţă. Trebuie să ne gândim să dăm tot ce avem mai bun pentru a câştiga partida", a spus Alexandru Cicâldău.

Referitor la pregătirea confruntării cu formaţia spaniolă, mijlocaşul a precizat că ştie despre absenţa unor titulari din lotul lui Getafe, dar este convins că înlocuitorii acestora vor fi la fel de valoroşi: "Bineînţeles că am analizat adversarii. Eu cred că jucătorii care îi vor înlocui pe cei care vor lipsi vor fi la fel de buni. Cred că am pregătit foarte bine meciul. Am analizat foarte bine fotbalul pe care trebuie să îl practicăm mâine".

Cicâldău a făcut apel la suporteri să fie alături de echipă şi la partida de joi, considerând că atmosfera creată de aceştia poate contribui la obţinerea unei victorii.

"Ştim cu toţii ce atmosferă fac suporterii noştri şi cum se trăieşte fotbalul aici. Îmi doresc foarte mult ca meciul de mâine să se joace cu casa închisă. Fotbalul este mult mai frumos cu stadionul plin şi chiar avem nevoie de suporterii noştri. Le mulţumim că au fost alături de noi până acum şi le transmit că, în meciul de mâine, avem nevoie de atmosfera incendiară pe care o fac mereu", a mai spus Alexandru Cicâldău.