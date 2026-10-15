Șansă imensă pentru Universitatea Craiova, în Europa: în ce situație au ajuns spaniolii de la Getafe în România

Șansă imensă pentru Universitatea Craiova, în Europa: în ce situație au ajuns spaniolii de la Getafe în România Conference League
Amir Kiarash
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Formația din Bănie va juca, diseară (ora 19:45), în prima etapă din UEFA Conference League, ediția 2026-2027.

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Precedenta participare europeană a Craiovei, în Conference League, s-a încheiat, în mod dramatic, în decembrie 2025. Acum, la zece luni distanță, oltenii pornesc într-o altă aventură continentală. Cu perspective foarte bune!

Anul trecut, Bancu și colegii săi au fost foarte aproape de play-off-ul optimilor. Practic, la doar câteva minute de această performanță. Atunci însă, finalul șocant al duelului cu AEK Atena (Grecia), în deplasare, a devenit un coșmar pentru trupa lui Coelho. Cu două goluri primite, în minutele 90+8 și 90+15, Universitatea a pierdut cu 2-3, deși avea 2-1 pe tabelă, în momentul afișării timpului adițional! Cu această înfrângere, Știința a căzut pe 25, fiind prima formație de sub linie, care a ratat accederea în play-off-ul optimilor.

Acum, când urmează startul unei noi aventuri europene, Universitatea Craiova are șanse foarte bune de a atinge fazele eliminatorii din Conference League. Mai ales prima partidă, cea din această seară (ora 19:45), reflectă acest lucru.

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Getafe a ajuns în România, fiind într-o mare criză de rezultate

Getafe (Spania) e prima din cele șase echipe cu care oltenii își vor măsura forțele în grupa de Conference League, ediția 2026-2027. Teoretic, o formație din La Liga pornește cu prima șansă, în duel cu una din România, inclusiv dacă vorbim despre campioana Superligii.

Și, totuși, Getafe a ajuns în România, fix într-un moment în care traversează o mare criză de rezultate. Concret, din 27 august încoace, adversara oltenilor a disputat șapte jocuri, în toate competițiile, câștigând unul singur! Iată bilanțul: 1 victorie, 2 remize, 4 înfrângeri, golaveraj 4-9.

Inclusiv în weekend, în etapa a 8-a din La Liga, Getafe a fost zdrobită de Barcelona, în deplasare, cu 3-0. Acest rezultat a aruncat adversara Craiovei pe locul 14 în La Liga, la doar două puncte de poziția a 16-a, prima care duce în Segunda Division!

Universitatea Craiova, șase „finale“ în Conference League

Revenind la formația din Bănie, pentru ea va urma, diseară, prima din cele șase „finale“ pe care le va disputa, în grupa de Conference League, după următorul program:

  • Diseară (ora 19:45): Universitatea Craiova – Getafe
  • 22 octombrie (19:45): Inter Club D’Escaldes (Andorra) – Universitatea Craiova
  • 5 noiembrie (22:00): Egnatia (Albania) – Universitatea Craiova
  • 26 noiembrie (ora 19:45): Brighton (Anglia) – Universitatea Craiova
  • 10 decembrie (ora 17:30): Kairat (Kazahstan) – Universitatea Craiova
  • 17 decembrie (ora 22:00): Universitatea Craiova – FC Copenhaga (Danemarca)
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