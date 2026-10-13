OFICIAL Dani Carvajal a semnat cu Getafe înaintea duelului cu Universitatea Craiova!

Dani Carvajal a semnat cu Getafe înaintea duelului cu Universitatea Craiova! La Liga
SPORT.RO
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Getafe a anunțat transferul lui Dani Carvajal, fostul fundaș dreapta al lui Real Madrid, cu doar două zile înaintea meciului cu Universitatea Craiova, din prima etapă a fazei principale din Conference League. 

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Fotbalistul în vârstă de 34 de ani a semnat un contract valabil până la 30 iunie 2027, după trei luni în care a fost liber de contract.

„Fundașul dreapta spaniol începe un nou capitol al carierei la Getafe, unde își va aduce experiența și calitățile de lider. Getafe CF îi urează bun venit lui Dani Carvajal și mult succes în această nouă etapă”, a transmis clubul spaniol pe rețelele sociale.

Universitatea Craiova va juca joi, de la ora 19:45, în deplasare cu Getafe, în debutul campaniei europene. Formația spaniolă ocupă locul 11 în La Liga și a oficializat mutarea înaintea confruntării cu echipa pregătită de olteni.

Dani Carvajal a semnat cu Getafe înaintea duelului cu Universitatea Craiova!

Carvajal a petrecut 23 de sezoane la Real Madrid, dintre care 10 în academia clubului și 13 la prima echipă. A strâns 450 de apariții și 14 goluri în tricoul madrilenilor, alături de care a cucerit 27 de trofee.

Palmaresul său include șase trofee UEFA Champions League, șase Cupe Mondiale ale Cluburilor, cinci Supercupe ale Europei, patru titluri în La Liga, două Cupe ale Spaniei și patru Supercupe ale Spaniei. La nivel internațional, fundașul are 51 de selecții pentru naționala Spaniei și a câștigat Campionatul European din 2024.

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