Spaniolul de la EURO 2024 chemat la Real Madrid: ”E perfect pentru noi”

Campionatul European din 2024, găzduit de Germania, este televizat în România la Pro TV, Pro Arena și pe VOYO. Spania - Anglia e la Berlin, pe ”Olympiastadion”.

Dani Carvajal, fundașul dreapta al celor de la Real Madrid, dar și al echipei naționale de fotbal a Spaniei, a dezvăluit faptul că îl cheamă mereu pe Rodri, colegul său de la reprezentativa iberică, la Real Madrid.

Cotat la 120 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Rodri se află la Manchester City din iulie 2019 și mai are contract cu echipa pregătită de Pep Guardiola până la finele stagiunii 2026/27.

”Îi spun lui Rodri în fiecare zi să semneze cu Real Madrid. Îi spun să lase Manchester, că nu e soare acolo, și să vină la Madrid că avem nevoie de el. El îmi răspunde că are contract... Ar fi perfect pentru noi”, a spus Dani Carvajal pentru tjcope, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

????⚪️ Dani Carvajal: “I tell Rodri every day to sign for Real Madrid”.

“I tell him every day to leave Manchester, that there is no sun there and to come to Madrid that we need him”.

“He tells me he has a contract... but he would be perfect for us”, told @tjcope. pic.twitter.com/PxqOmf74cl