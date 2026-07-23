Cu cine joacă FCSB în turul 3 din Conference League dacă trece de Auda

UPDATE: NK Aluminij - Dinamo City, meciul care decide posibila adversară a lui FCSB din turul 3 preliminar Conference League, s-a încheiat la egalitate, 1-1.

Hekuran Berisha a deschis scorul în minutul 15 pentru Dinamo City, însă NK Aluminij a egalat în minutul 84 prin Matic Vrbanec.

Returul dintre Dinamo City și NK Aluminij este programat joi, 30 iulie, de la ora 22:00, în Albania.

Știrea inițială:

În cazul în care va trece de FK Auda, FCSB se va duela în turul 3 preliminar din Conference League cu învingătoarea din duelul NK Aluminij (Slovenia) - Dinamo City (Albania).

Partida tur dintre NK Aluminij și Dinamo City, disputată joi seară, în Slovenia, a fost întreruptă în jurul minutului 55, la scorul de 1-0 pentru albanezi. O ploaie torențială s-a abătut asupra stadionului din Maribor, scrie Panorama.

Din cauza vremii neprielnice, arbitrul islandez Ivar Orri Kristjánsson a decis să trimită cele două echipe la vestiare. Pentru moment nu este clar când se va relua partida.