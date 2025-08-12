Fundașul stânga Naser Aliji a fost adus la Dinamo în 2018 de către Mircea Rednic. Fostul „câine” e om de bază acum la Dinamo City și joacă pentru calificarea în play-off-ul Conference League.



Albanezul născut în Macedonia, crescut în Elveția și cu un CV impresionant (trei titluri în Elveția, o Cupă a Ungariei și o Cupă a Liechtensteinului) a bifat 16 meciuri pentru Dinamo București în sezonul 2018-2019. A fost în lotul Albaniei atât la EURO 2016, cât și la EURO 2024, însă fără să intre pe teren.



Aliji e la un pas de play-off-ul Conference League



La Dinamo City, Aliji a fost titular în toate cele trei meciuri din actualul sezon european, jucând fiecare minut. Echipa lui a trecut în turul anterior de Atletic Escaldes (2-1 și 1-1), iar acum luptă cu Hajduk Split pentru un loc în play-off.



Croații au câștigat prima manșă cu 2-1, după ce albanezii au condus cu 1-0. Returul e programat joi, 14 august, de la ora 21:45, pe „Selman Stërmasi” din Tirana.



În total, Aliji are 42 de apariții la Dinamo City, dar fără gol sau assist. Cariera lui include perioade la Basel, Kaiserslautern, Voluntari, Honved sau Vaduz, cu peste 350 de meciuri oficiale în toate competițiile.

