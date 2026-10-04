"Ardea" Bănia! Ar fi fost nebunie la Craiova, dar transferurile lui Benzema și Mahrez au căzut

Campioana României a ajuns din Champions League în a treia competiție continentală. Universitatea Craiova va evolua în faza principală, după ce a ratat dramatic accederea în Europa League.

Craiovenii îşi vor începe parcursul în grupa unică pe teren propriu, cu Getafe, şi îl vor încheia tot acasă, cu FC Copenhaga. Așadar, spaniolii vor veni pe ”Ion Oblemenco”, al căror lot este cotat la 92.3 milioane de euro! Ca o comparație, U Craiova este cotată, conform Transfermarkt, la 36.9 milioane de euro.

U Craiova, duel cu Getafe în etapa 1 a Conference League. Pe ”Ion Oblemenco” puteau veni Benzema și Mahrez

Însă, valoarea celor de la Getafe putea fi și mai mare, dacă ar fi concretizat mutările fantastice pe care le aveau plănuite în această vară, venirile lui Karim Benzema (38 de ani, atacant) și Riyad Mahrez (35 de ani, extremă dreapta).

Karim Benzema s-a dus în Arabia Saudită ca un mare star, în 2023, după 14 ani la Real Madrid, dar a părăsit Al-Hilal Riad de câteva luni, pe ușa din dos.

S-a ajuns aici pentru că, după doar șapte luni la cea mai galonată formație din Regat, Benzema a devenit o ”jucărie scumpă“ de care arabii s-au plictisit. Mai ales că Al-Hilal era pe cale să finalizeze aducerea lui Ollie Watkins (30 de ani), de la Aston Villa.

Drept urmare, conducătorii formației din Riad au început negocierile, în paralel, cu Benzema apoi. Ca să-l poftească să plece! Această veritabilă umilință, pentru un fotbalist de clasă mondială, a venit, totuși, ”la pachet” cu o consolare financiară. Potrivit presei din Arabia Saudită, Benzema a fost pus pe liber în schimbul unei compensații uriașe!