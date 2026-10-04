"Ardea" Bănia! Ar fi fost nebunie la Craiova, dar transferurile lui Benzema și Mahrez au căzut

&quot;Ardea&quot; Bănia! Ar fi fost nebunie la Craiova, dar transferurile lui Benzema și Mahrez au căzut Conference League
SPORT.RO
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U Craiova se pregătește să debuteze în faza principală a Conference League.

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Universitatea CraiovaRiyad MahrezKarim Benzema
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Campioana României a ajuns din Champions League în a treia competiție continentală. Universitatea Craiova va evolua în faza principală, după ce a ratat dramatic accederea în Europa League.

Craiovenii îşi vor începe parcursul în grupa unică pe teren propriu, cu Getafe, şi îl vor încheia tot acasă, cu FC Copenhaga. Așadar, spaniolii vor veni pe ”Ion Oblemenco”, al căror lot este cotat la 92.3 milioane de euro! Ca o comparație, U Craiova este cotată, conform Transfermarkt, la 36.9 milioane de euro.

U Craiova, duel cu Getafe în etapa 1 a Conference League. Pe ”Ion Oblemenco” puteau veni Benzema și Mahrez

Însă, valoarea celor de la Getafe putea fi și mai mare, dacă ar fi concretizat mutările fantastice pe care le aveau plănuite în această vară, venirile lui Karim Benzema (38 de ani, atacant) și Riyad Mahrez (35 de ani, extremă dreapta).

Karim Benzema s-a dus în Arabia Saudită ca un mare star, în 2023, după 14 ani la Real Madrid, dar a părăsit Al-Hilal Riad de câteva luni, pe ușa din dos.

S-a ajuns aici pentru că, după doar șapte luni la cea mai galonată formație din Regat, Benzema a devenit o ”jucărie scumpă“ de care arabii s-au plictisit. Mai ales că Al-Hilal era pe cale să finalizeze aducerea lui Ollie Watkins (30 de ani), de la Aston Villa.

Drept urmare, conducătorii formației din Riad au început negocierile, în paralel, cu Benzema apoi. Ca să-l poftească să plece! Această veritabilă umilință, pentru un fotbalist de clasă mondială, a venit, totuși, ”la pachet” cu o consolare financiară. Potrivit presei din Arabia Saudită, Benzema a fost pus pe liber în schimbul unei compensații uriașe!

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Și ziariștii din Riad au aflat suma pe care o va încasa Benzema, ca să plece de la Al-Hilal: 25 de milioane de dolari!

U Craiova, mai slab cotată decât Getafe. Cu Benzema și Mahrez, spaniolii valorau peste 100 de milioane de euro

Riyad Mahrez, în vârstă de 35 de ani, este liber de contract. La scurt timp după ce a părăsit Cupa Mondială cu naționala Algeriei, fotbalistul a consemnat finalul acordului cu Al Ahli. Algeria, naționala condusă din teren de căpitanul Riyad Mahrez, a fost eliminată în 16-imile Cupei Mondiale, după 0-2 contra Elveției.

Imediat după meci, Mahrez și-a anunțat retragerea de la echipa națională, unde a strâns 119 meciuri și 40 goluri. Ulterior, la o zi distanță, și Al Ahli a anunțat despărțirea de Riyad Mahrez.

Algerianul a petrecut trei sezoane în Arabia Saudită și a avut realizări impresionante: 37 de goluri și 46 de pase decisive în 122 de meciuri, dar și trei trofee cucerite, inclusiv două Ligi ale Campionilor Asiei.

Cea mai bună perioadă din cariera lui Riyad Mahrez a fost în Premier League, mai întâi campion cu revelația Leicester, în 2016, iar ulterior încă patru titluri cu Manchester City, dar acum este pe cale să semneze tot în zona arabă, fiind dorit de Al Shabab. Sunt șanse mari ca Mahrez să continue și în acea parte de lumii, dar și să revină în Europa.

Așadar, cei doi puteau ajunge le ”Ion Oblemenco”, puteau juca în U Craiova – Getafe, dar momentan au rămas fără echipă! Așteaptă pauza de iarnă, atât Benzema, cât și Mahrez, pentru a vedea dacă vor găsi noi acorduri.

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