Răsturnare de situație în cazul lui Nicolae Stanciu, dat ca și semnat: "Foarte probabil"

Aflat sub contract cu Dalian Yingbo până pe 31 decembrie, Nicolae Stanciu a purtat discuții în ultimele săptămâni atât cu Universitatea Cluj, cât și cu FCSB, fapt confirmat de oficialii cluburilor. În plus, și Universitatea Craiova ar fi atentă la situația mijlocașului.

Presa chineză: "Foarte probabil ca Nicolae Stanciu să își prelungească înțelegerea cu Dalian Yingbo"

La conferința de presă premergătoare meciului cu Bosnia, Stanciu a surprins, spunând că "prima opțiune" o au chinezii de la Dalian Yingbo, club la care se simte foarte bine și este foarte apreciat de suporteri.

Deși în ultimele ore au apărut informații potrivit cărora Nicolae Stanciu ar urma să devină jucătorul lui U Cluj din ianuarie, presa chineză anunță că este "foarte probabil" ca Dalian Yingbo să îi prelungească înțelegerea mijlocașului român.

"Fără îndoială, Stanciu este dispus să rămână la Dalian Yingbo, cu condiția ca echipa să-i ofere un nou contract. Stanciu se bucură de o popularitate fără precedent la Dalian Yingbo: puțini jucători din lume au parte de o coregrafie de mari dimensiuni dedicată lor, iar suporterii din Dalian i-au oferit un sprijin emoțional puternic.

Dalian Yingbo are tradiția de a acorda prioritate jucătorilor străini care și-au demonstrat valoarea în prima ligă chineză, iar Stanciu a devenit un om de bază indispensabil pentru club, ceea ce face ca prelungirea contractului său să fie foarte probabilă", a scris presa chineză.

Nicolae Stanciu a plecat în 2016 din fotbalul românesc. A evoluat în Cehia (Sparta și Slavia Praga), Arabia Saudită (Al Ahli și Damac), China (Wuhan Three Towns, Dalian Yingbo) și Italia (Genoa).

Aflat acum în cantonamentul naționalei României pentru primele patru meciuri din Liga Națiunilor, Nicolae Stanciu mai are de jucat patru etape în campionatul Chinei, până pe 8 noiembrie. Dalian Yingbo ocupă acum locul 2, cu 40 de puncte, 12 sub liderul Chengdu Rongcheng.

Echipa lui Stanciu este calificată și în semifinalele Cupei Chinei, unde va înfrunta Yunnan Yukun, pe 22 noiembrie.