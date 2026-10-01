Răsturnare de situație în cazul lui Nicolae Stanciu, dat ca și semnat: "Foarte probabil"

Răsturnare de situație în cazul lui Nicolae Stanciu, dat ca și semnat: &quot;Foarte probabil&quot; Stranieri
SPORT.RO
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Nicolae Stanciu (33 de ani) devine liber de contract din ianuarie, iar mai multe cluburi din Superliga și-au manifestat deja interesul pentru serviciile sale.

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Aflat sub contract cu Dalian Yingbo până pe 31 decembrie, Nicolae Stanciu a purtat discuții în ultimele săptămâni atât cu Universitatea Cluj, cât și cu FCSB, fapt confirmat de oficialii cluburilor. În plus, și Universitatea Craiova ar fi atentă la situația mijlocașului.

Presa chineză: "Foarte probabil ca Nicolae Stanciu să își prelungească înțelegerea cu Dalian Yingbo"

La conferința de presă premergătoare meciului cu Bosnia, Stanciu a surprins, spunând că "prima opțiune" o au chinezii de la Dalian Yingbo, club la care se simte foarte bine și este foarte apreciat de suporteri.

Deși în ultimele ore au apărut informații potrivit cărora Nicolae Stanciu ar urma să devină jucătorul lui U Cluj din ianuarie, presa chineză anunță că este "foarte probabil" ca Dalian Yingbo să îi prelungească înțelegerea mijlocașului român.

"Fără îndoială, Stanciu este dispus să rămână la Dalian Yingbo, cu condiția ca echipa să-i ofere un nou contract. Stanciu se bucură de o popularitate fără precedent la Dalian Yingbo: puțini jucători din lume au parte de o coregrafie de mari dimensiuni dedicată lor, iar suporterii din Dalian i-au oferit un sprijin emoțional puternic.

Dalian Yingbo are tradiția de a acorda prioritate jucătorilor străini care și-au demonstrat valoarea în prima ligă chineză, iar Stanciu a devenit un om de bază indispensabil pentru club, ceea ce face ca prelungirea contractului său să fie foarte probabilă", a scris presa chineză.

Nicolae Stanciu a plecat în 2016 din fotbalul românesc. A evoluat în Cehia (Sparta și Slavia Praga), Arabia Saudită (Al Ahli și Damac), China (Wuhan Three Towns, Dalian Yingbo) și Italia (Genoa).

Aflat acum în cantonamentul naționalei României pentru primele patru meciuri din Liga Națiunilor, Nicolae Stanciu mai are de jucat patru etape în campionatul Chinei, până pe 8 noiembrie. Dalian Yingbo ocupă acum locul 2, cu 40 de puncte, 12 sub liderul Chengdu Rongcheng.

Echipa lui Stanciu este calificată și în semifinalele Cupei Chinei, unde va înfrunta Yunnan Yukun, pe 22 noiembrie.

Nicolae Stanciu: "Oamenii din China mă tratează incredibil. Ei au prima opțiune"

Înaintea duelului România - Bosnia, din Liga Națiunilor, Nicolae Stanciu a participat la conferința de presă și a fost întrebat inclusiv despre interesul lui FCSB și U Cluj pentru serviciile sale. Mijlocașul a evitat să ofere prea multe detalii, însă a transmis că Dalian Yingbo, actuala sa echipă, are "prima opțiune".

"Sunt la echipa națională. Mai avem trei meciuri de disputat și prefer să nu vorbesc din respect pentru clubul la care sunt și modul în care sunt tratat acolo. Mai am contract până la 31 decembrie acolo și nu pot să vă dau detalii. Oamenii de acolo mă tratează incredibil și ei au prima opțiune", a spus Nicolae Stanciu.

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