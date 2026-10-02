Carlos Mora face spectacol pentru Costa Rica! Ce a reușit jucătorul Universității Craiova

Jucătorul Universității Craiova este unul dintre fotbaliștii de bază ai naționalei din Costa Rica și a ieșit din nou în evidență.

Carlos Mora a fost titular în partida din deplasarea cu Nicaragua, câștigată de Costa Rica cu 3-0.

Ce a făcut Carlos Mora în tricoul naționalei sale

Fotbalistul oltenilor a jucat 78 de minute împotriva lui Nicaragua, joi, la Managua și a obţinut prima sa victorie în noul sezon al Ligii Naţiunilor CONCACAF, scor 3-0.

Carlos Mora a marcat golul de 2-0 venit în minutul 60, iar pe lângă el au mai înscris Orlando Sinclair (57') și Kenyel Michel (90+7').

Pentru mijlocașul de 25 de ani nu a fost singura reușită din această pauză internațională, pentru că el marcat o „dublă” în partida pierdută de Costa Rica, scor 3-4, în fața lui Curacao.