Oficialii Universității Craiova râd cu un ochi și plâng cu altul, la cum se dezvoltă cariera internațională a lui Assad Al-Hamlawi.

Născut și crescut în Suedia, într-o familie de palestinieni, vârful de 1,88 de metri le-a atras atenția șefilor federației prin prestațiile și cifrele sale excelente în Bănie. Drept urmare, în această perioadă, în care fotbalul la nivel de cluburi s-a oprit, iar echipele naționale au intrat în acțiune, Assad Al-Hamlawi a prins lotul convocat de selecționerul Ihab Abu Jazar (46 de ani). Acesta a dus reprezentativa arabă, aflată pe locul 95 în clasamentul FIFA, în China. Aici, palestinienii au disputat trei amicale interțări, în decurs de 9 zile.

Concluzia arabilor după aceste partide? Assad Al-Hamlawi e noul star al naționalei. Așadar, cota sa va crește, spre bucuria Craiovei. Dar noul statut al atacantului vine „la pachet“ cu o problemă pentru formația din Bănie!

Anunțul arabilor: Al-Hamlawi, atacant de clasă mondială, va fi la Cupa Asiei