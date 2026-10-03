Oficialii Universității Craiova râd cu un ochi și plâng cu altul, la cum se dezvoltă cariera internațională a lui Assad Al-Hamlawi.
Născut și crescut în Suedia, într-o familie de palestinieni, vârful de 1,88 de metri le-a atras atenția șefilor federației prin prestațiile și cifrele sale excelente în Bănie. Drept urmare, în această perioadă, în care fotbalul la nivel de cluburi s-a oprit, iar echipele naționale au intrat în acțiune, Assad Al-Hamlawi a prins lotul convocat de selecționerul Ihab Abu Jazar (46 de ani). Acesta a dus reprezentativa arabă, aflată pe locul 95 în clasamentul FIFA, în China. Aici, palestinienii au disputat trei amicale interțări, în decurs de 9 zile.
Concluzia arabilor după aceste partide? Assad Al-Hamlawi e noul star al naționalei. Așadar, cota sa va crește, spre bucuria Craiovei. Dar noul statut al atacantului vine „la pachet“ cu o problemă pentru formația din Bănie!
Anunțul arabilor: Al-Hamlawi, atacant de clasă mondială, va fi la Cupa Asiei
În China, starul Craiovei și-a deschis seria evoluțiilor remarcabile cu o dublă, în amicalul cu Noua Zeelandă (2-2). După patru zile, Al-Hamlawi a înscris și în victoria cu Tadjikistan (4-2). Ieri, în ultimul test din această fereastră internațională, atacantul Universității și-a completat recitalul în tricoul Palestinei: alte două goluri în victoria zdrobitoare cu China: 5-0!
„Cu cinci goluri în trei meciuri, Assad Al-Hamlawi și-a confirmat clasa mondială, devenind noua <<armă>> din atacul naționalei noastre, alături de Oday Dabbagh. Assad Al-Hamlwi, un leu!“, a notat Federația Palestiniană de Fotbal pe rețelele de socializare.
Iar presa locală a venit cu un anunț firesc: Assad Al-Hamlawi și-a câștigat deja locul în lotul Palestinei pentru Cupa Asiei din 2027 (7 ianuarie – 5 februarie, Arabia Saudită). Aici, naționala e plasată în grupa A, alături de Arabia Saudită, Kuweit și Oman. Partidele din faza grupelor sunt programate în perioada 7-17 ianuarie pentru Palestina. Și, având în vedere că primele două clasate, plus cele mai bune patru echipe de pe locurile trei vor avansa în optimi, sunt șanse mari că Al-Hamlawi și colegii săi să atingă fazele eliminatorii ale turneului final.
Acest scenariu, care prinde contur, e o veste proastă pentru Universitatea Craiova. Pentru că oltenii vor fi nevoiți să se descurce fără unul dintre jucătorii lor de bază, la începutul anului viitor. În caz de convocare la națională – un deznodământ bătut în cuie! – Al-Hamlawi va rata cantonamentul de iarnă, dar și primele etape ale Superligii din 2027.