Starul Craiovei i-a înnebunit pe suporteri: porecla lui Al-Hamlawi, după primul său gol la națională

Starul Craiovei i-a înnebunit pe suporteri: porecla lui Al-Hamlawi, după primul său gol la națională Fotbal extern
SPORT.RO
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Atacantul de 1,88 de metri traversează cea mai bună perioadă din cariera sa de până acum.

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palestinaAssad Al-HamlawiUniversitatea Craiova
Din articol

Assad Al-Hamlawi (25 de ani) e pe val. Din toate punctele de vedere.

În sezonul trecut, a dat 16 goluri și 4 pase decisive și a realizat eventul cu Craiova. Acum, atacantul joacă în Conference League, și-a menținut cifrele bune și a fost răsplătit cu o convocare la echipa națională. Născut și crescut în Suedia, într-o familie de palestinieni, vârful oltenilor a fost inclus în lotul reprezentativei arabe de selecționerul Ihab Abu Jazar (46 de ani).

În această perioadă, Palestina s-a dus în China, unde are trei partide de verificare pânâ la începutul lunii octombrie.

Palestinienii au găsit porecla lui Al-Hamlawi: „Buldozerul“

În primul test disputat în China, Assad Al-Hamlawi a fost titular în meciul cu Noua Zeelandă, națională care jucat la Mondialul american din această vară. Partida s-a terminat la egalitate, 2-2, iar primul gol al arabilor a fost înscris de Al-Hamlawi după un corner.

În urma prestației sale reușite, vârful legitimat la Universitatea Craiova a devenit imediat un jucător preferat al fanilor. După ce l-au „încoronat“ rege, distribuind o imagine sugestivă pe rețelele de socializare, palestinienii au găsit și porecla lui Al-Hamlawi: „Buldozerul“.

În avancronica meciului de luni cu Tadjikistan, jurnaliștii arabi au anunțat că golgheterul formației din Bănie va fi titular, încă o dată.

Amicalul cu Noua Zeelandă a demonstrat forța ofensivă pe care a dobândit-o naționala cu Oday Dabbagh și Assad Al-Hamlawi în avanposturi. <<Buldozerul>> palestinian, chemat din România, a înscris primul său gol pentru națională și deja și-a câștigat locul în echipa de start și pentru testul cu Tadjikistan“, a notat presa arabă.

După întâlnirea de luni cu Tadjikistan, Palestina își va încheia seria amicalelor din China cu o partidă împotriva reprezentativei țării gazde. Acest meci China – Palestina e programat pentru data de 2 octombrie.

Al-Hamlawi, cota sa s-a dublat într-un an

Revenind la Assad Al-Hamlawi, perioada excelentă pe care o traversează se reflectă și în cota sa de piață. În momentul aducerii sale în Bănie, de la Slask Wroclaw (Polonia), vârful de 1,88 de metri era cotat la un milion de euro de transfermarkt.com. Astăzi, fotbalistul palestinian valorează două milioane de euro. 

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