Starul Craiovei i-a înnebunit pe suporteri: porecla lui Al-Hamlawi, după primul său gol la națională

Assad Al-Hamlawi (25 de ani) e pe val. Din toate punctele de vedere.

În sezonul trecut, a dat 16 goluri și 4 pase decisive și a realizat eventul cu Craiova. Acum, atacantul joacă în Conference League, și-a menținut cifrele bune și a fost răsplătit cu o convocare la echipa națională. Născut și crescut în Suedia, într-o familie de palestinieni, vârful oltenilor a fost inclus în lotul reprezentativei arabe de selecționerul Ihab Abu Jazar (46 de ani).

În această perioadă, Palestina s-a dus în China, unde are trei partide de verificare pânâ la începutul lunii octombrie.

Palestinienii au găsit porecla lui Al-Hamlawi: „Buldozerul“

În primul test disputat în China, Assad Al-Hamlawi a fost titular în meciul cu Noua Zeelandă, națională care jucat la Mondialul american din această vară. Partida s-a terminat la egalitate, 2-2, iar primul gol al arabilor a fost înscris de Al-Hamlawi după un corner.

În urma prestației sale reușite, vârful legitimat la Universitatea Craiova a devenit imediat un jucător preferat al fanilor. După ce l-au „încoronat“ rege, distribuind o imagine sugestivă pe rețelele de socializare, palestinienii au găsit și porecla lui Al-Hamlawi: „Buldozerul“.

În avancronica meciului de luni cu Tadjikistan, jurnaliștii arabi au anunțat că golgheterul formației din Bănie va fi titular, încă o dată.

„Amicalul cu Noua Zeelandă a demonstrat forța ofensivă pe care a dobândit-o naționala cu Oday Dabbagh și Assad Al-Hamlawi în avanposturi. <<Buldozerul>> palestinian, chemat din România, a înscris primul său gol pentru națională și deja și-a câștigat locul în echipa de start și pentru testul cu Tadjikistan“, a notat presa arabă.

După întâlnirea de luni cu Tadjikistan, Palestina își va încheia seria amicalelor din China cu o partidă împotriva reprezentativei țării gazde. Acest meci China – Palestina e programat pentru data de 2 octombrie.