Legenda fotbalului românesc, șocată de dezastrul din Polonia: „N-am putut să adorm, sunt debusolat”

Legenda fotbalului românesc, șocată de dezastrul din Polonia: „N-am putut să adorm, sunt debusolat” Nationala
Alexandru Hațieganu
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Rodion Cămătaru (68 de ani), atacant legendar al lui Dinamo și al Universității Craiova, a dezvăluit că nu a putut să doarmă după partida Polonia - România 6-0.

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Rodion CamataruDinamoUniversitatea CraiovaEchipa NationalaPolonia
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Cămătaru a rămas în memorie cu golurile polonezilor, motiv pentru care nu a putut să închidă un ochi aseară.

Rodion Cămătaru, șocat de Polonia - România 6-0

„Am sperat că va fi altceva, sunt sigur că băieții erau concentrați, știau și ei că trebuie să repare situația după primele două partide, dar a ieșit groaznic. Nici n-am putut să adorm, m-am perpelit până spre dimineață. Revedeam în minte cele întâmplate.

Au fost practic două meciuri. Și îl începusem bine pe primul, când era egalitate numerică. Am avut ocazia lui Băluță, acele șuturi ale lui Bîrligea. Dacă dădeam noi primul gol, era altceva.

Dar a venit acea fază, cu duelul dintre Drăgușin și Lewandowski. Nu sunt specialist, dar am jucat destul fotbal ca să pot să spun că nu mi s-a părut nici de penalty, și, în consecință, nici de eliminare la acea intervenție a stoperului nostru.

Dar atacantul polonez, la experiența lui, știe toate trucurile și l-a impresionat pe arbitru. Nu înțeleg de ce nu au corectat decizia cei din camera VAR.

Iar de acolo a început alt meci. Ce puteau să mai facă. Era deja 1-0 pentru adversari și, după alte două înfrângeri, cu suedezii și cu bosniacii, trebuiau să iasă la joc, să încerce ceva. Din păcate, ne-am mai deschis, dar nu am reușit nici să construim, nici să punem probleme în atac”, a declarat Rodion Cămătaru, conform gsp.ro.

Cămătaru: „Mi-e teamă de meciul cu Suedia”

Legenda lui Dinamo și a Universității Craiova și-a exprimat teama față de partida de luni împotriva Suediei. 

„Noi mai mereu am fost așa, o echipă de moral. Și rareori am reușit să întoarcem un rezultat, mai ales în inferioritate.

Poate că unii n-ar mai trebui să fie chemați, dar nici nu poți să o iei de la zero cu naționala. Nu ai timp de așa ceva. Tot cu acești jucători trebuie să joci. Poate, în timp, să plece unii, să apară alții.

Acum urmează altă partidă, cu Suedia. Nu-l avem nici pe Drăgușin. Sincer, mi-e teamă de meciul ăsta. Am auzit că și nordicii au ceva probleme cu o gripă și că unii nu vor veni să joace la București.

Chiar sunt debusolat, nu mai știu ce să mai zic. Nu avem un lider în teren, nu e nimeni care să adune echipa în teren. Arătăm ca o echipă mică! Avem nevoie de un rezultat bun să ne revenim, dar la cum jucăm, nu știu când o să-l putem obține.

(n.r.- despre o demisie a lui Gică Hagi după meciul cu Suedia) Ar fi o mare pată pe blazonul lui. Mai are trei meciuri în această competiție. Problema cea mai gravă este că nu văd nicio speranță, nicio perspectivă. Chiar sunt trist și dezamăgit că am ajuns atât de jos”, a adăugat Cămătaru. 

Rodion Cămătaru

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Rodion Cămătaru / Sursă: Getty Images
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Rodion Cămătaru, o legendă a fotbalului românesc

Rodion Cămătaru a fost legitimat la Universitatea Craiova între anii 1974 și 1986, iar la Dinamo între 1986 și 1989. 

În sezonul 1986–87, a fost golgheterul Ligii 1 din partea „câinilor” și a câștigat Gheata de Aur a Europei, care i-a fost însă retrasă. 

Cămătaru a cucerit alături de olteni toate trofeele din cariera sa, la nivel de club, respectiv două campionate și patru Cupe ale României. El mai are în palmares și Cupa Balcanică în tricoul naționalei. 

  • 198 de goluri a marcat fostul atacant în 378 de meciuri din Liga 1. 
  • 75 de selecții și 22 de goluri a strâns Rodion Cămătaru pentru naționala României, la care a evoluat între anii 1978 și 1990.
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