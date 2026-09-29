Al-Hamlawi, show la națională: dubla sa a adus prima victorie a Palestinei după 10 luni

După cifrele sale excelente în România – are 22 de goluri și 5 pase de gol în 61 de meciuri pentru Universitatea – Al-Hamlawi a fost convocat la naționala Palestinei. Iar aici, vârful de 1,88 de metri a încântat în cele două meciuri în care a fost folosit până acum. Mai întâi, în testul cu Noua Zeelandă (2-2), națională prezentă la CM 2026, starul Craiovei a înscris un gol din corner. Și, per ansamblu, a avut o prestație excelentă care i-a asigurat prezența în primul 11 și pentru al doilea amical, cel de ieri cu Tadjikistan.

Dacă în lotul actual al Universității e un fotbalist în schimbul căruia Mihai Rotaru poate obține o sumă-record, atunci acela e Assad Al-Hamlawi. Pentru că jucătorul de 1,88 de metri întrunește toate condițiile pentru a aduce o sumă mare de tot în contul formației din Bănie.

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Assad Al-Hamlawi, dublă spectaculoasă pentru Palestina

În acest al doilea meci de verificare, disputat tot în China, Al-Hamlawi a reușit să joace și mai bine. Dovadă și faptul că a înscris de două ori într-o victorie spectaculoasă, scor 4-2. Prima reușită a atacantului a fost cu o lovitură de cap, la fel ca în partida precedentă. Apoi, Al-Hamlawi a finalizat o acțiune luată pe cont propriu pentru al doilea gol în poarta naționalei din Tadjikistan.

Acest succes, 4-2, a fost primul pentru naționala Palestinei după 10 luni. Precedenta victorie fusese obținută pe 1 decembrie 2025, 1-0 cu Qatar, în FIFA Arab Cup. Ulterior, până la victoria de ieri cu Tadjikistan, palestinienii au înregistrat cinci egaluri și o înfrângere după prelungiri, în FIFA Arab Cup 2025, 1-2 cu Arabia Saudită.

Revenind la turneul de pregătire din China, Al-Hamlawi și colegii săi vor mai disputa două partide de verificare în „Țara Marelui Zid“. Miercuri, e programat jocul Konyaspor (Turcia) – Palestina, iar vineri va avea loc amicalul China – Palestina.

Al-Hamlawi, atacant de două milioane de euro

Din momentul sosirii sale, la Craiova, în vara anului 2025, Assad Al-Hamlawi a trecut la un alt nivel. Jucătorul transferat de Universitatea, de la Slask Wroclaw (Polonia), pentru un milion de euro, și-a dublat cota. În acest moment, pe site-ul transfermarkt.com, Al-Hamlawi, născut și crescut în Suedia, într-o familie de palestinieni, e cotat la două milioane de euro.