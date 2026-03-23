Turcii, la un nivel colosal chiar și cu "linia a doua"! Dorit de granzii Europei, șochează și vrea un salariu de neatins pentru un fotbalist român!

Iar un caz care vorbește de la sine este cel al lui Zeki Celik (29 de ani), fundașul dreapta al celor de la AS Roma care nu se bucură de notorietatea unui Hakan Calhanoglu, Kenan Yildiz sau Arda Guler, dar care a reușit să-și șocheze șefii prin pretențiile salariale. Turcii, la un nivel colosal chiar și cu "linia a doua"! Transferat de la Lille în 2022, pentru 7.4 milioane de euro, Celik nu a fost nici pe departe o lovitură pentru echipa de pe "Olimpico", fiind considerat în primii trei ani ai contractului un jucător mediu, care poate ajuta echipa la nevoie. Însă lucrurile s-au schimbat odată cu venirea lui Gian Piero Gasperrini, care l-a transformat pe fundașul dreapta al naționalei Turciei într-un fotbalist de top pe postul său în Serie A. Odată cu saltul calitativ au crescut și pretențiile financiare pentru semnarea unui nou contract, unele pe care conducătorii lui AS Roma le consideră imposibil de îndeplinit în acest moment.

Celik forțează mâna Romei pentru un salariu de nabab Intrat în ultimele luni ale contractului cu romanii, turcul s-a pus la masa negocierilor încă din luna noiembrie, când clubul s-a oferit să-i prelungească înțelegerea până în 2029. Cu un salariu de bază de 2.4 milioane de euro pe sezon, care, conform informațiilor din presa italiană, ar fi putut ajunge până la 2.7 milioane de euro în funcție de rezultatele Romei și de performanțele individuale ale jucătorului. Ceea ce a fost considerată o ofertă rezonabilă de către conducere s-a dovedit, însă, mult prea puțin pentru Zeki Celik și agentul său. Luni, jurnaliștii italieni au scris din nou despre situația adversarului direct al lui Mihăilă, iar informațiile ajunse pe piață vorbesc de la sine: Celik vrea un salariu de patru milioane de euro pentru a semna noua înțelegere! O sumă la care Roma nu poate ajunge, în ciuda insistențelor lui Gasperini de a se găsi o cale de rezolvare a situației fundașului dreapta pe care s-a bazat în acest sezon.

12 milioane de euro e cota de piață a lui Zeki Celik

37 de meciuri în toate competițiile, un gol și patru pase de gol a reușit turcul în acest sezon în tricoul Romei Atuul lui Celik: se află pe radarul granzilor Europei! Ce stă, cu adevărat, în spatele pretențiilor aparent nejustificate ale lui Celik și ale agentului său? Ajuns la 29 de ani, turcul vrea să semneze ceea ce poate fi un ultim mare contract al carierei, iar sezonul foarte bun traversat sub comanda lui Gian Piero Gasperrini l-a adus în atenția mai multor cluburi importante din fotbalul italian. Aceiași jurnaliști italieni notează că Celik e atras de Juventus Torino cu un salariu mai mare decât ce-i poate oferi AS Roma, dar și că pentru el ar exista interes din Premier League. Printre numele de echipe menționate se numără granzii Arsenal, Liverpool, City și United, dar și Fulham. Toate echipe care văd în el un fotbalist care poate face față nivelului din Anglia și care are maturitatea necesară pentru a ajuta, fie și din postura de jucător de lot, în lupta pe mai multe fronturi a echipelor din Albion. Crescut de Bursaspor, Celik a trecut pe la toate echipele de juniori ale Turciei înainte de a-și face debutul la seniori în 2018. De atunci, a strâns 58 de selecții și trei goluri, devenind om de bază în angrenajul oricărui selecționer. Prin comparație, Valentin Mihăilă, adversarul direct din Turcia - România, joacă la Rizespor și e cotat la 2.8 milioane de euro la 26 de ani. 2.7 milioane de euro câștigă Radu Drăgușin, cel mai bine plătit român, potrivit presei engleze