Total neașteptat! Liverpool vrea să achite clauza lui Andrei Rațiu. Marea îngrijorare a englezilor

Total neașteptat! Liverpool vrea să achite clauza lui Andrei Rațiu. Marea îngrijorare a englezilor Stranieri
SPORT.RO
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O veste total neașteptată vine din Anglia. Liverpool ar fi discutat în ultimele ore cu Rayo Vallecano despre transferul lui Andrei Rațiu. 

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Din articol

După accidentările suferite de Conor Bradley și Jeremie Frimpong, Liverpool a avut de suferit în flancul drept al apărării. Andoni Iraola încearcă să rezolve această problemă înainte de startul noului sezon.

Liverpool, decisă să îi achite clauza de reziliere lui Andrei Rațiu

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Conform presei britanice, Liverpool a negociat cu Rayo Vallecano transferul lui Andrei Rațiu, fotbalistul român care s-ar afla și pe lista Barcelonei. 

”Cormoranii” ar vrea să negocieze suma de transfer, însă, dacă acest lucru nu va fi posibil, conducerea clubului de pe Anfield ar fi decis să achite și clauza de reziliere pe care fundașul român o are în contractul cu Rayo Vallecano, de 25 de milioane de euro.

Britanicii cred că această veste este, de fapt, un motiv de îngrijorare pentru clubul de pe Anfield. Concret, englezii sunt de părere că faptul că Liverpool caută un nou fundaș dreapta este un indiciu că Bradley va lipsi o perioadă îndelungată.

Pe hârtie, asta pare o mișcare inteligentă din partea lui Liverpool, deoarece caută variante mai ieftine pentru a acoperi lipsurile din lot.

Însă, în realitate, faptul că sunt în căutarea unor noi fundași dreapta este îngrijorător pentru Bradley, deoarece ar putea însemna că se așteaptă ca absența lui să fie mai lungă decât s-a anunțat inițial.

Aceasta ar fi o lovitură importantă pentru Iraola, mai ales că Frimpong a demonstrat că nu este cu adevărat un fundaș dreapta”, a scris AnfieldWatch.

  • 18 milioane de euro este cota de piață a lui Andrei Rațiu, conform Transfermarkt.
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