Dinamo a fost ultima echipă din cariera fostului fundaș central. Perioada 2022-2025 a fost ca un ”rollercoaster” pentru Patriche, cu o retrogradare, o promovare și perioada în care clubul a fost pus pe baze sănătoase, ajungând astăzi să se lupte cu echipele importante ale campionatului nostru, pentru obiective îndrăznețe.

În sezonul recent încheiat, Patriche a activat ca ”secund” la Dinamo II, iar apoi a fost cooptat de Zeljko Kopic în staff-ul primei echipe. Recent a obținut licența UEFA A și spune că s-a inspirat de la foștii săi antrenori în cariera pe care vrea s-o urmeze.

98 de meciuri a bifat fostul căpitan al lui Dinamo în tricoul ”câinilor”, în toate competițiile. Acum, așteaptă cu sufletul la gură să-și vadă fosta echipă ”la treabă” cu Nuno Campos (51 de ani) antrenor, cel care a preluat echipa de la Zeljko Kopic.

Răzvan Patriche: ”Mai am foarte multe de învățat”

Ce mai faci și ce urmează pentru tine acum?

Am luat licența A, am terminat. Sunt unul dintre norocoși, pentru că abia m-am lăsat de fotbal și am luat licența A repede. Am prins acest curs B+A, care este doar pentru foștii fotbaliști, trebuie să îndeplinești un anumit număr de meciuri și un anumit număr de ani în prima divizie ca să te poți înscrie.

Te vezi antrenor principal?

De ce nu? Deocamdată știu că mai am foarte multe de învățat, abia am schimbat tabăra, sunt pe partea cealaltă. Acum văd și eu cum se pune problema din punctul ăsta de vedere. Când am fost jucător, nu mă interesa foarte mult. Asta m-a ajutat foarte mult și la școală, acum, să avem ordine, cum să lucrăm, ce vrem să lucrăm și cum să punem în practic. Așa, fotbal știm toți, dar e altceva pe partea asta de antrenorat.

De modele vreau să te întreb, pentru că ai lucrat cu mulți antrenori. Cine te-a inspirat cel mai mult în ceea ce urmează să faci tu ca antrenor?

Ca și modele, da, am avut mulți. Nu pot să spun că am unul care m-a inspirat foarte mult, cam de la fiecare am 'furat' câte ceva. De la unul seriozitatea, de la unul ordinea, organizarea. Fiecare a avut ceva al lui și cam ce mi-a rămas mie în minte de la ei, ce mi-a plăcut, cam aia aș vrea să fac.