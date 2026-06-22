INTERVIU Răzvan Patriche, gata să antreneze: ”Sunt unul dintre norocoși” / ”Dinamo? A fost un lucru senzațional”

Răzvan Patriche, gata să antreneze: ”Sunt unul dintre norocoși” / ”Dinamo? A fost un lucru senzațional” Superliga
Daniel Anghel
Data publicarii:
Data actualizarii:

Răzvan Patriche (40 de ani), unul dintre cei mai importanți jucători din istoria recentă a lui Dinamo, a făcut un pas important în cariera sa de antrenor.

TAGS:
razvan PatricheDinamo
Din articol

Dinamo a fost ultima echipă din cariera fostului fundaș central. Perioada 2022-2025 a fost ca un ”rollercoaster” pentru Patriche, cu o retrogradare, o promovare și perioada în care clubul a fost pus pe baze sănătoase, ajungând astăzi să se lupte cu echipele importante ale campionatului nostru, pentru obiective îndrăznețe.

În sezonul recent încheiat, Patriche a activat ca ”secund” la Dinamo II, iar apoi a fost cooptat de Zeljko Kopic în staff-ul primei echipe. Recent a obținut licența UEFA A și spune că s-a inspirat de la foștii săi antrenori în cariera pe care vrea s-o urmeze.

98 de meciuri a bifat fostul căpitan al lui Dinamo în tricoul ”câinilor”, în toate competițiile. Acum, așteaptă cu sufletul la gură să-și vadă fosta echipă ”la treabă” cu Nuno Campos (51 de ani) antrenor, cel care a preluat echipa de la Zeljko Kopic.

Răzvan Patriche: ”Mai am foarte multe de învățat”

Ce mai faci și ce urmează pentru tine acum?

Am luat licența A, am terminat. Sunt unul dintre norocoși, pentru că abia m-am lăsat de fotbal și am luat licența A repede. Am prins acest curs B+A, care este doar pentru foștii fotbaliști, trebuie să îndeplinești un anumit număr de meciuri și un anumit număr de ani în prima divizie ca să te poți înscrie.

Te vezi antrenor principal?

De ce nu? Deocamdată știu că mai am foarte multe de învățat, abia am schimbat tabăra, sunt pe partea cealaltă. Acum văd și eu cum se pune problema din punctul ăsta de vedere. Când am fost jucător, nu mă interesa foarte mult. Asta m-a ajutat foarte mult și la școală, acum, să avem ordine, cum să lucrăm, ce vrem să lucrăm și cum să punem în practic. Așa, fotbal știm toți, dar e altceva pe partea asta de antrenorat.

De modele vreau să te întreb, pentru că ai lucrat cu mulți antrenori. Cine te-a inspirat cel mai mult în ceea ce urmează să faci tu ca antrenor?

Ca și modele, da, am avut mulți. Nu pot să spun că am unul care m-a inspirat foarte mult, cam de la fiecare am 'furat' câte ceva. De la unul seriozitatea, de la unul ordinea, organizarea. Fiecare a avut ceva al lui și cam ce mi-a rămas mie în minte de la ei, ce mi-a plăcut, cam aia aș vrea să fac.

Și de afară admiri pe cineva? Mă refer la personalitate, la imagine, la stil de joc...

Nu am pe cineva anume. Aș vrea să-mi creez propria imagine.

”Nici nu m-am gândit să plec de la Dinamo”

Vreau să te întreb și de Dinamo, pentru că urmează o nouă etapă acum, cu Nuno Campos. Cum crezi că va fi?

Păi toată lumea așteaptă să vadă cum va fi. Așteptările vor fi mari, întotdeauna au fost așteptări mari la Dinamo, dar lumea trebuie să aibă răbdare. Din ce am văzut acum, lotul e foarte tânăr, cu siguranță vor mai veni jucători, vor avea nevoie de jucători cu experiență. Sunt curios, ca toată lumea, aștept să înceapă meciurile amicale, să văd.

Acum că au plecat Gnahore și Boateng, cine crezi că ar putea aduce plusul ăla de experiență de care are nevoie orice echipă în vestiar?

Nu știu, să vedem ce jucători vor mai veni. Momentan, au plecat jucători importanți, poate doi dintre cei mai importanți. În ultimii doi ani, au fost constanți și au făcut meciuri foarte bune. 

Am o curiozitate, întorcându-ne la cariera ta de fotbalist. Ce te-a făcut să rămâi la Dinamo atunci când aproape toată lumea a plecat? Mă refer la episodul cu retrogradarea, cu incertitudinea care plana asupra clubului și așa mai departe.

Păi ce să mă facă? Toată cariera mea de fotbalist mi-am dorit să joc la un club mare din România și am ajuns la Dinamo, s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu retrogradarea. Toată viața mi-am dorit să joc pentru un club mare ca Dinamo și acum să plec? Asta a fost pentru mine, am zis că nu vreau să plec, că vreau să rămân. Nici nu m-am gândit să plec.

Mă gândesc că, inevitabil, toți vorbeau de plecare în jurul tău după retrogradare...

Da, îți dai seama că a fost un moment greu. Și după, în Liga 2, nu știam dacă începem. Nu aveam nimic, nu aveam jucători, erau o grămadă de jucători tineri. Nu aveam un viitor, ca să zic așa, dar cu ajutorul suporterilor, care au ținut echipa în viață atunci, am reușit să renaștem. A fost un lucru senzațional, nu știu dacă se așteapta multă lume. A fost greu. 

Cum s-a schimbat viața ta după Dinamo? Adică acum te oprește mult mai multă lume pe stradă? 

Da, da, da! Acum e cu totul altceva. Înainte eram mai puțin cunoscut, nu am jucat la echipa foarte titrate, ca să zic așa. Mă cunoștea lumea, dar nu foarte multă lume și nici nu mă oprea pe stradă.

Acum?

Acum e cu totul altceva. Chiar ieri a oprit o mașină lângă mine, era un curier și m-a rugat să facem o poză. Asta înseamnă că am făcut un lucru bun cât am fost la Dinamo și asta mă bucură enorm.

Cifrele lui Răzvan Patriche:

  • Academia Clinceni: 146 meciuri jucate, 8 goluri înscrise, 2 pase decisive
  • Dinamo: 98 meciuri jucate, 4 goluri înscrise, 1 pasă decisivă
  • Sportul Studențesc: 87 meciuri jucate, 1 gol înscris, 1 pasă decisivă
  • CS Afumați: 67 meciuri jucate, 6 goluri înscrise, 2 pase decisive
  • ASA Tg. Mureș: 11 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive
  • Universitatea Craiova: 9 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce portofolii noi a obținut PSD în Guvernul Veștea. Cum ar asigura social-democrații cele 233 de voturi necesare învestirii
Ce portofolii noi a obținut PSD în Guvernul Veștea. Cum ar asigura social-democrații cele 233 de voturi necesare învestirii
ARTICOLE PE SUBIECT
Portughezii, obligați să îi paseze lui Cristiano Ronaldo la CM 2026? Colegul său de la națională a rupt tăcerea
Portughezii, obligați să îi paseze lui Cristiano Ronaldo la CM 2026? Colegul său de la națională a rupt tăcerea
ULTIMELE STIRI
140.000.000€ pentru următorul transfer la Manchester City!
140.000.000€ pentru următorul transfer la Manchester City!
Transfer astăzi la Dinamo! A jucat la Campionatul Mondial și în Champions League
Transfer astăzi la Dinamo! A jucat la Campionatul Mondial și în Champions League
Total neașteptat! Liverpool vrea să achite clauza lui Andrei Rațiu. Marea îngrijorare a englezilor
Total neașteptat! Liverpool vrea să achite clauza lui Andrei Rațiu. Marea îngrijorare a englezilor
Titularul lui Dan Șucu pleacă la Olympiacos Pireu!
Titularul lui Dan Șucu pleacă la Olympiacos Pireu!
Cum a reușit CFR Cluj să-l transfere pe fundașul de 1,5 milioane de euro, care ”bate la porțile” naționalei României | CULISE
Cum a reușit CFR Cluj să-l transfere pe fundașul de 1,5 milioane de euro, care ”bate la porțile” naționalei României | CULISE
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Turcia e deja OUT

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Turcia e deja OUT

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Lionel Messi, din nou în tricoul Barcelonei: negocieri cu Inter Miami

Lionel Messi, din nou în tricoul Barcelonei: negocieri cu Inter Miami

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi, egalat de doi jucători-surpriză în topul marcatorilor de la CM 2026!

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi, egalat de doi jucători-surpriză în topul marcatorilor de la CM 2026!

A văzut ce transfer pregătește Gigi Becali și a dat verdictul pe loc: ”Ar fi un plus mare pentru FCSB!”

A văzut ce transfer pregătește Gigi Becali și a dat verdictul pe loc: ”Ar fi un plus mare pentru FCSB!”

Xavi a numit singurul sportiv pe care-l poate compara cu Messi: ”Nu vom mai vedea niciodată pe cineva ca el”

Xavi a numit singurul sportiv pe care-l poate compara cu Messi: ”Nu vom mai vedea niciodată pe cineva ca el”



Recomandarile redactiei
Total neașteptat! Liverpool vrea să achite clauza lui Andrei Rațiu. Marea îngrijorare a englezilor
Total neașteptat! Liverpool vrea să achite clauza lui Andrei Rațiu. Marea îngrijorare a englezilor
Transfer astăzi la Dinamo! A jucat la Campionatul Mondial și în Champions League
Transfer astăzi la Dinamo! A jucat la Campionatul Mondial și în Champions League
140.000.000€ pentru următorul transfer la Manchester City!
140.000.000€ pentru următorul transfer la Manchester City!
Cum a reușit CFR Cluj să-l transfere pe fundașul de 1,5 milioane de euro, care ”bate la porțile” naționalei României | CULISE
Cum a reușit CFR Cluj să-l transfere pe fundașul de 1,5 milioane de euro, care ”bate la porțile” naționalei României | CULISE
Florin Prunea s-a întâlnit cu Dan Petrescu și a dat ultimele detalii despre starea antrenorului: ”Tu ești sănătos la cap?”
Florin Prunea s-a întâlnit cu Dan Petrescu și a dat ultimele detalii despre starea antrenorului: ”Tu ești sănătos la cap?”
Alte subiecte de interes
Răzvan Patriche a semnat! Unde va evolua căpitanul "câinilor" sezonul viitor
Răzvan Patriche a semnat! Unde va evolua căpitanul "câinilor" sezonul viitor
Răzvan Patriche semnează! Ce salariu va avea pentru încă un sezon la Dinamo
Răzvan Patriche semnează! Ce salariu va avea pentru încă un sezon la Dinamo
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
CITESTE SI
Ce portofolii noi a obținut PSD în Guvernul Veștea. Cum ar asigura social-democrații cele 233 de voturi necesare învestirii

stirileprotv Ce portofolii noi a obținut PSD în Guvernul Veștea. Cum ar asigura social-democrații cele 233 de voturi necesare învestirii

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Evaluare Națională 2026, limba română. Ce subiecte pică și la ce să fie atenți elevii claselor a VIII-a

stirileprotv Evaluare Națională 2026, limba română. Ce subiecte pică și la ce să fie atenți elevii claselor a VIII-a

Criză în sănătate: peste 1.000 de localități din România nu au suficienți medici de familie, iar Urgențele sunt sufocate

stirileprotv Criză în sănătate: peste 1.000 de localități din România nu au suficienți medici de familie, iar Urgențele sunt sufocate

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!