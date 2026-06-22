Dinamo a fost ultima echipă din cariera fostului fundaș central. Perioada 2022-2025 a fost ca un ”rollercoaster” pentru Patriche, cu o retrogradare, o promovare și perioada în care clubul a fost pus pe baze sănătoase, ajungând astăzi să se lupte cu echipele importante ale campionatului nostru, pentru obiective îndrăznețe.
În sezonul recent încheiat, Patriche a activat ca ”secund” la Dinamo II, iar apoi a fost cooptat de Zeljko Kopic în staff-ul primei echipe. Recent a obținut licența UEFA A și spune că s-a inspirat de la foștii săi antrenori în cariera pe care vrea s-o urmeze.
98 de meciuri a bifat fostul căpitan al lui Dinamo în tricoul ”câinilor”, în toate competițiile. Acum, așteaptă cu sufletul la gură să-și vadă fosta echipă ”la treabă” cu Nuno Campos (51 de ani) antrenor, cel care a preluat echipa de la Zeljko Kopic.
Răzvan Patriche: ”Mai am foarte multe de învățat”
Ce mai faci și ce urmează pentru tine acum?
Am luat licența A, am terminat. Sunt unul dintre norocoși, pentru că abia m-am lăsat de fotbal și am luat licența A repede. Am prins acest curs B+A, care este doar pentru foștii fotbaliști, trebuie să îndeplinești un anumit număr de meciuri și un anumit număr de ani în prima divizie ca să te poți înscrie.
Te vezi antrenor principal?
De ce nu? Deocamdată știu că mai am foarte multe de învățat, abia am schimbat tabăra, sunt pe partea cealaltă. Acum văd și eu cum se pune problema din punctul ăsta de vedere. Când am fost jucător, nu mă interesa foarte mult. Asta m-a ajutat foarte mult și la școală, acum, să avem ordine, cum să lucrăm, ce vrem să lucrăm și cum să punem în practic. Așa, fotbal știm toți, dar e altceva pe partea asta de antrenorat.
De modele vreau să te întreb, pentru că ai lucrat cu mulți antrenori. Cine te-a inspirat cel mai mult în ceea ce urmează să faci tu ca antrenor?
Ca și modele, da, am avut mulți. Nu pot să spun că am unul care m-a inspirat foarte mult, cam de la fiecare am 'furat' câte ceva. De la unul seriozitatea, de la unul ordinea, organizarea. Fiecare a avut ceva al lui și cam ce mi-a rămas mie în minte de la ei, ce mi-a plăcut, cam aia aș vrea să fac.
Și de afară admiri pe cineva? Mă refer la personalitate, la imagine, la stil de joc...
Nu am pe cineva anume. Aș vrea să-mi creez propria imagine.
”Nici nu m-am gândit să plec de la Dinamo”
Vreau să te întreb și de Dinamo, pentru că urmează o nouă etapă acum, cu Nuno Campos. Cum crezi că va fi?
Păi toată lumea așteaptă să vadă cum va fi. Așteptările vor fi mari, întotdeauna au fost așteptări mari la Dinamo, dar lumea trebuie să aibă răbdare. Din ce am văzut acum, lotul e foarte tânăr, cu siguranță vor mai veni jucători, vor avea nevoie de jucători cu experiență. Sunt curios, ca toată lumea, aștept să înceapă meciurile amicale, să văd.
Acum că au plecat Gnahore și Boateng, cine crezi că ar putea aduce plusul ăla de experiență de care are nevoie orice echipă în vestiar?
Nu știu, să vedem ce jucători vor mai veni. Momentan, au plecat jucători importanți, poate doi dintre cei mai importanți. În ultimii doi ani, au fost constanți și au făcut meciuri foarte bune.
Am o curiozitate, întorcându-ne la cariera ta de fotbalist. Ce te-a făcut să rămâi la Dinamo atunci când aproape toată lumea a plecat? Mă refer la episodul cu retrogradarea, cu incertitudinea care plana asupra clubului și așa mai departe.
Păi ce să mă facă? Toată cariera mea de fotbalist mi-am dorit să joc la un club mare din România și am ajuns la Dinamo, s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu retrogradarea. Toată viața mi-am dorit să joc pentru un club mare ca Dinamo și acum să plec? Asta a fost pentru mine, am zis că nu vreau să plec, că vreau să rămân. Nici nu m-am gândit să plec.
Mă gândesc că, inevitabil, toți vorbeau de plecare în jurul tău după retrogradare...
Da, îți dai seama că a fost un moment greu. Și după, în Liga 2, nu știam dacă începem. Nu aveam nimic, nu aveam jucători, erau o grămadă de jucători tineri. Nu aveam un viitor, ca să zic așa, dar cu ajutorul suporterilor, care au ținut echipa în viață atunci, am reușit să renaștem. A fost un lucru senzațional, nu știu dacă se așteapta multă lume. A fost greu.
Cum s-a schimbat viața ta după Dinamo? Adică acum te oprește mult mai multă lume pe stradă?
Da, da, da! Acum e cu totul altceva. Înainte eram mai puțin cunoscut, nu am jucat la echipa foarte titrate, ca să zic așa. Mă cunoștea lumea, dar nu foarte multă lume și nici nu mă oprea pe stradă.
Acum?
Acum e cu totul altceva. Chiar ieri a oprit o mașină lângă mine, era un curier și m-a rugat să facem o poză. Asta înseamnă că am făcut un lucru bun cât am fost la Dinamo și asta mă bucură enorm.
Cifrele lui Răzvan Patriche:
- Academia Clinceni: 146 meciuri jucate, 8 goluri înscrise, 2 pase decisive
- Dinamo: 98 meciuri jucate, 4 goluri înscrise, 1 pasă decisivă
- Sportul Studențesc: 87 meciuri jucate, 1 gol înscris, 1 pasă decisivă
- CS Afumați: 67 meciuri jucate, 6 goluri înscrise, 2 pase decisive
- ASA Tg. Mureș: 11 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive
- Universitatea Craiova: 9 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive