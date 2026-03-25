A venit anunțul Federației cu o zi înainte de Turcia - România: ambii sunt OUT!

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Turcia și România se înfruntă joi, de la ora 19:00, la Istanbul, în cadrul semifinalelor play-off-ului pentru Cupa Mondială.

TAGS:
Merih DemrialZeki CelikTurciaEchipa Nationala
Din articol
  • Învingătoarea din duelul Turcia - România va înfrunta în deplasare finala barajului cu câștigătoarea din meciul Slovacia - Kosovo. Ultimul act al play-off-ului este programat marți, 31 martie, de la ora 21:45.

Turcia nu se va putea baza pe Merih Demiral și Zeki Celik la meciul cu România

La fel ca România, Turcia este și ea afectată de câteva probleme de lot. Vincenzo Montella nu se va putea baza pe fundașul central Merih Demiral (28 de ani, Al Ahli) și fundașul dreapta Zeki Celik (29 de ani, AS Roma).

Într-un comunicat emis de Federația Turcă de Fotbal, după antrenamentul de miercuri, se precizează că Merih Demiral nu a participat, în timp ce Zeki Celik s-a pregătit separat.

Având în vedere absențele celor doi cu puțin peste 24 de ore înaintea jocului, sunt șanse foarte mari ca atât Demiral, cât și Celik să nu fie nici măcar pe bancă la duelul cu România de joi seară.

Pentru Turcia vor fi două absențe importante, având în vedere experiența celor doi. Merih Demiral are 61 de meciuri și 6 goluri la echipa națională, în timp ce Zeki Celik a strâns 58 de apariții și a înscris de 3 ori.

Lotul Turciei pentru play-off-ul CM 2026

  • PORTARI: Altay Bayindir (Manchester United), Mert Gunok (Fenerbahce), Muhammed Șengezer (Başakşehir FK), Ugurcan Cakir (Galatasaray)
  • FUNDAȘI: Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Eren Elmali (Galatasaray), Ferdi Kadioglu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli Saudi), Mert Muldur (Fenerbahce), Mustafa Eskihellac (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Caykur Rizespor), Zeki Celik (Roma)
  • MIJLOCAȘI: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Calhanoglu (Inter), Ismail Yuksek (Fenerbahce), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kokcu (Beşiktaş), Salih Ozcan (Borussia Dortmund)
  • ATACANȚI: Aral Șimșir (Midtjylland), Arda Guler (Real Madrid), Bariș Alper Yilmaz (Galatasaray), Deniz Gul (Porto), Irfan Can Kahveci (Kasimpaşa), Kenan Yildiz (Juventus), Kerem Akturkoglu (Fenerbahce), Oguz Aydin (Fenerbahce), Semih Kilicsoy (Cagliari), Yunus Akgun (Galatasaray)

VIDEO Mircea Lucescu și Radu Drăgușin, conferință înainte de Turcia - România

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Grav accident în Neamţ, între două mașini. Una a luat foc după impact, patru persoane au murit. Un bebeluș a rămas orfan
ULTIMELE STIRI
Florin Prunea a dat scorul exact la Turcia - România: "Înjurați-mă, dar eu așa cred"
Pesimistul Șumudică: „N-avem nicio șansă cu Turcia!”
Lucescu, indiciu uriaș pentru primul 11 al României la Istanbul: "Pentru prima dată după un an"
Edi Iordănescu a nominalizat tricolorii care nu au voie să lipsească din Turcia - România: „Prin câte au trecut”
Pronosticul lui Cosmin Bărcăuan înainte de Turcia - România: „Sunt încrezător”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Transformare spectaculoasă pentru sportiva desemnată 'cea mai atrăgătoare femeie din lume': "Arăți incredibil"

Frumoasă și seducătoare, dar cu probleme la cap: „Nu mai pot!“

Reghecampf, out! Africanii anunță plecarea românului după un scandal monstru

Americanii n-au niciun dubiu: New York Times dă rezultatul pentru Turcia - România, în play-off-ul Cupei Mondiale

„Cutremur“ la Tottenham: Igor Tudor pleacă! Drăgușin va fi antrenat de un nume uriaș

Turcia - România | Tot ce trebuie să știi despre meciul tricolorilor. Ultimele informații din lotul lui Mircea Lucescu

Recomandarile redactiei
Florin Prunea a dat scorul exact la Turcia - România: "Înjurați-mă, dar eu așa cred"
Lucescu, indiciu uriaș pentru primul 11 al României la Istanbul: "Pentru prima dată după un an"
Pesimistul Șumudică: „N-avem nicio șansă cu Turcia!”
Pronosticul lui Cosmin Bărcăuan înainte de Turcia - România: „Sunt încrezător”
Mircea Lucescu a făcut anunțul despre Ionuț Radu, înainte de Turcia - România
Alte subiecte de interes
Turcii, la un nivel colosal chiar și cu "linia a doua"! Dorit de granzii Europei, șochează și vrea un salariu de neatins pentru un fotbalist român!
Coleg de talie mondială pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Turcii au bătut palma cu un super-fotbalist
Reacția turcilor când au auzit că Gică Hagi este prima variantă a FRF pentru postul de selecționer al României
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala României: "Am vorbit cu el"
CITESTE SI
Fabrică de bani descoperită în Suceava. Trei români și un italian au falsificat 1,2 milioane de euro

Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

Se schimbă legea ANL-urilor. Cine poate închiria de acum locuințele de stat

Ce are România de oferit în misiunea din Strâmtoarea Ormuz. Ministrul Apărării: „Avem experiență în Marea Neagră”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!