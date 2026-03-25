A venit anunțul Federației cu o zi înainte de Turcia - România: ambii sunt OUT!

Învingătoarea din duelul Turcia - România va înfrunta în deplasare finala barajului cu câștigătoarea din meciul Slovacia - Kosovo. Ultimul act al play-off-ului este programat marți, 31 martie, de la ora 21:45.

Turcia nu se va putea baza pe Merih Demiral și Zeki Celik la meciul cu România

La fel ca România, Turcia este și ea afectată de câteva probleme de lot. Vincenzo Montella nu se va putea baza pe fundașul central Merih Demiral (28 de ani, Al Ahli) și fundașul dreapta Zeki Celik (29 de ani, AS Roma).

Într-un comunicat emis de Federația Turcă de Fotbal, după antrenamentul de miercuri, se precizează că Merih Demiral nu a participat, în timp ce Zeki Celik s-a pregătit separat.

Având în vedere absențele celor doi cu puțin peste 24 de ore înaintea jocului, sunt șanse foarte mari ca atât Demiral, cât și Celik să nu fie nici măcar pe bancă la duelul cu România de joi seară.

Pentru Turcia vor fi două absențe importante, având în vedere experiența celor doi. Merih Demiral are 61 de meciuri și 6 goluri la echipa națională, în timp ce Zeki Celik a strâns 58 de apariții și a înscris de 3 ori.